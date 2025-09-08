스포츠조선

유니크한 발리 여행의 '느낌표'…투어민, 신혼부부 맞춤형 리조트 5선 공개

기사입력 2025-09-08 17:03


유니크한 발리 여행의 '느낌표'…투어민, 신혼부부 맞춤형 리조트 5선 공…
◇발리 아코하라 리조트. 사진제공=투어민

투어민이 유니크한 발리 여행을 위한 리조트 5곳을 공개했다. 투어민은 최근 발리 여행시장에서 성장세를 보이는 곳으로, 가족 및 신혼여행객을 위한 맞춤형 여행 서비스를 제공하는 곳이다.

투어민이 발리 여행 시장내 입지를 강화하고 있는 주요 배경으로는 유니크한 리조트 경험을 제공한 게 주효했다. 민경세 투어민 대표와 조현옥 발리 PT.BAIL STAR UTAMA(발리스타 우타마) 대표인 동시에 발리 현장 소장은 편안함과 동시에 발리 특유의 감성을 담고 있는 특별한 리조트를 직접 찾아다니고 발굴 및 개척 발굴 하고 있다.


유니크한 발리 여행의 '느낌표'…투어민, 신혼부부 맞춤형 리조트 5선 공…
◇조현옥 투어민 발리 소장. 사진제공=투어민
조현옥 투어민 발리 소장은 "코로나19 이후 투어민 민경세 대표와 일종의 의기투합의 일환으로 종전의 인기리조트가 아닌 직접 발로 뛰어 마니아층을 겨냥한 독창적인 즉 가보지 못한 지역의 이색적인 리조트와 지역을 찾아 런칭을 하게 됐다"며 "공교롭게도 최근의 여행패러다임이 장박(오랜 체류)과 남들이 하지 않는 색다른 경험이라는 트렌드가 조성돼 시기적으로 결이 맞는 투어민과 딱 들어맞았다"고 말했다.

현재 투어민은 발리의 경우 지난 4월 오픈한 우붓의 아코하라 리조트 독점 판매를, 발리 북부산악지대에 위치한 엘리베이트 리조트, 누사페니다 절벽끝부분에 위치한 나뚜라 리조트와 독점 및 GSA(한국총판) 계약이 된 상태고 발리의 청담동으로 불리우는 스미냑에 위치한 원일래븐 리조트와 발리 시그니처리조트 로얄산트리안의 GSA이기도 하다.


유니크한 발리 여행의 '느낌표'…투어민, 신혼부부 맞춤형 리조트 5선 공…
◇발리 아코하라 리조트. 사진제공=투어민
조 소장은 "발리의 유명한 리조트들을 팔면 상대적으로 순쉬울수도 있는데 투어민 민경세 대표의 경우 이색적인 즉 아무도 가보지 못한 지역 및 리조트에 선택과 집중을 하다보니 처음엔 사실 힘들었지만 남들보다 두 걸음 더 먼저 가서 내것으로 만들어야겠다는 생각을 숙명처럼 받아들였다"며 "진짜 파트너가 된 투어민과 고퀄리티 서비스와 트렌드에 발맞춰 고객들에세 새로운 경험을 제공하는데 매진해 발리에서 함께 성장"하겠다고 말했다.

투어민은 2025~2026년 발리로의 신혼여행을 계획중인 예비 신혼부부 대상으로 예쁘고 아름다운 멋으로 치장된 진짜 풀빌라를 갖춘 발리 원일레븐 단독 특전을 내놓았는데 실제 연예인들도 앞다퉈 갈 정도로 유명세를 타고 있고, 원일레븐의 경우 절대적인 프라이버시를 보장하는 이른바 초대형 풀빌라가 압권일뿐 아니라 스미냑 중심에 위치해 편리한 입지가 또 다른 경쟁력이다.

북부산악지대의 청량한 공기과 폭포가 기다리고 있는 문득(Munduk)과 드라마틱한 절벽 및 야생의 바다로 유명한 누사페니다를 배경으로 한 엘리베이트 리조트는 로비, 풀, 레스토랑이 능선에 걸려 있어 일출, 문무, 노을의 변화를 객실과 인피니티풀에서 만끽할수 있다.

이밖에 로얄산트리안 리조트는 발리 남부지역 즉 고급리조트와 해변이 밀집돼 있을 뿐 아니라 공항과 접근성이 뛰어나 전세계 여행객들에게 꾸준히 사랑받고 있으다. 로얄산트리안 리조트는 누사두아와 울루와뚜에 위치한 곳으로 20채 남짓한 풀빌라로만 이뤄졌다. 투어민을 통해 이용할 경우 특전이 제공된다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

성범죄자 정준영, 女얼짱들 교제 폭로에 소환 “너도? 나도 사귀었다”

2.

옥주현, 심경 고백 "핑클 삭제하고 싶었다...결혼 쉽게 생각 못 해" ('4인용식탁')

3.

[종합]"심장 찌릿"…국과수, 故 대도서관 부검 1차 소견 전달

4.

송가인, 조카에 "평생 후원해줄게!" 통큰 약속..올케 "정말 든든한 내 편"

5.

"불쌍하게 죽은 내새끼"…故오요안나 모친, MBC 앞서 단식 농성[SC이슈]

연예 많이본뉴스
1.

성범죄자 정준영, 女얼짱들 교제 폭로에 소환 “너도? 나도 사귀었다”

2.

옥주현, 심경 고백 "핑클 삭제하고 싶었다...결혼 쉽게 생각 못 해" ('4인용식탁')

3.

[종합]"심장 찌릿"…국과수, 故 대도서관 부검 1차 소견 전달

4.

송가인, 조카에 "평생 후원해줄게!" 통큰 약속..올케 "정말 든든한 내 편"

5.

"불쌍하게 죽은 내새끼"…故오요안나 모친, MBC 앞서 단식 농성[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

"누가 때렸어" '날벼락' 홀란, 버스에 부딪혀 3바늘 꿰매 '충격'…"외데고르에 얻어 맞았어" 아픔에도 미소 작렬

2.

'고생 끝에 콜업성공' 피츠버그 배지환 115일 만의 MLB 복귀전, 1볼넷 1득점

3.

"마이너 압도할 재능인데…ML 콜업? 성과 내야한다" 사령탑의 뼈있는 한 마디, 155㎞은 부족하다

4.

쉴만큼 쉬었다! 벼랑끝 롯데 숨통 겨눈 '사제대결'의 칼날…아껴놨던 '4전4승' 14승 투수. 9일만에 저격 나선다 [SC포커스]

5.

"토미존 수술 받으면 구위가 떨어지지 않나요?" 볼티모어 감독, '오타니 미스터리'에 의문 제기...100마일 펑펑

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.