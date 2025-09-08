한국관광공사, 대만서 K-스테이지 쇼케이스 진행 '한류 스펙트럼' 확대

|
한국관광공사가 지난 4일부터 7일까지 대만 타이베이 공연예술센터에서 한국의 공연을 전면에 내세워 대만 관광객 유치에 힘을 보탰다. 행사의 슬로건은 'K-스테이지 쇼케이스(K-Stage Showcase)'로, 국악 공연, 뮤지컬, 뮤직드라마 등 한국의 다양한 공연을 해외에서 직접 선보여 한류의 스펙트럼을 넓히기 위해서다.
한국관광공사는 한국의 전통미와 현대적 감각을 아우르는 다양한 콘텐츠로 무대를 구성했다. 대만 현지 번역소설 베스트셀러 1위에 오른 소설 '불편한 편의점'을 해외 최초로 뮤직드라마로 선보였고, 뮤지컬 배우 '카이'는 한국형 창작 뮤지컬의 대표곡을 불러 무대를 압도했다. 세븐, 김동준(제국의 아이들), 선예(원더걸스), 장동우(인피니트), 유권(블락비), 이지훈 등이 무대에 올라 드라마 '드림하이'를 쇼뮤지컬 형태로 펼쳤다. 이밖에 국립 국악원의 전통공연, 안성 남사당의 풍물 무대와 버나(접시돌리기)등으로 한국의 흥과 전달했다.
김남천 한국관광공사 관광콘텐츠전략본부장 직무대리는 "단순한 흥행을 넘어 공연예술이 방한 관광을 이끄는 또 하나의 킬러콘텐츠로 자리 잡을 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.