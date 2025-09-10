LG전자, 도쿄 종합쇼핑쇼핑센터에 프리미엄 사이니지 공급

|
LG전자가 일본 도심의 새로운 랜드마크로 부상하는 종합쇼핑센터에 투명·초고화질 사이니지를 공급했다고 10일 밝혔다. 글로벌 상업용 디스플레이 시장에서 프리미엄 리더십을 한층 강화할 수 있는 계기가 됐다는 게 LG전자의 설명이다.
LG전자의 투명 올레드 사이니지는 화면 너머가 보이는 투명함으로 어떤 공간에도 자연스럽게 어울리는 디스플레이다. 사방으로 이어 붙일 수 있는 모듈 구조로 크기의 한계 없는 투명 비디오월을 구현한다.
북관과 남관에 들어서는 2층 입구에는 초고화질 사이니지인 LG매그니트가 각각 설치됐다. LG매그니트는 머리카락 두께보다 얇은 100㎛(마이크로미터) 이하의 마이크로 LED가 스스로 빛과 색을 내는 디스플레이다. 선명한 화질과 높은 수준의 색 재현력, 정밀한 영상처리 기술 등으로 차별화된 시청경험을 제공한다. 북관 입구에서는 가로 2.4m·세로 7.45m의 세로형 LG매그니트가 선명한 색감과 화질로 방문객을 맞이하고, 남관 입구에 설치된 가로 9m·세로 2.02m의 가로형 LG매그니트는 고객 동선을 따라가는 형태로 방문객의 공간 몰입도를 높인다.
백기문 LG전자 MS사업본부 ID사업부장(전무)은 "투명, 초고화질과 같은 차별화된 기술로 혁신적인 고객경험을 제공하는 프리미엄 사이니지를 앞세워 글로벌 상업용 디스플레이 시장 리더십을 강화하겠다"고 말했다.
김세형 기자 fax123@sportschosun.com