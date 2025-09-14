스포츠조선

중국서 훨훨 나는 젝시믹스…30호점도 곧 오픈한다

기사입력 2025-09-14 10:50


중국서 훨훨 나는 젝시믹스…30호점도 곧 오픈한다

글로벌 애슬레저 전문 기업 젝시믹스(대표 이수연)가 지난해 중국 창춘에 첫 정식 매장을 연 이후, 빠르게 매장 수를 확대하고 있다. 중국 시장 내 입지를 강화하며, 하반기 본토 사업 확장에 더욱 속도가 붙을 것으로 기대된다.

12일 기준, 젝시믹스는 중국 내 28개 매장을 운영 중이다. 지난 5월 12호점 출점을 공식화한 이후, 불과 세 달여 만에 16개 매장을 추가로 확대한 것이다. 8월 한 달 간 중국 전역에서의 판매 성과도 고무적이다. 전달 대비 집업자켓은 756%, 조거?하렘을 비롯한 팬츠는 144% 상승했다.

현지 법인을 이끄는
한대광 젝시믹스 중국 법인장은 "지난해 7월 1호 정식매장 오픈을 시작으로, 성장성이 높은 핵심 상권을 중심으로 점포 확장을 추진하고 있다."며 "젝시믹스의 제품 경쟁력과 YY스포츠의 리테일 경쟁력이 시너지를 내며 긍정적인 반응을 얻고 있다."고 말했다.

젝시믹스가 중국 사업 확대에 공을 들이는 데에는 애슬레저에 대한 현지 수요가 두드러지기 때문이다. 시장조사기관 아이미디어 리서치(iiMedia Research)에 따르면, 중국 스포츠웨어 시장 규모는 2020년 3,150억 위안에서 2024년 5,424억 위안으로 급증했다. 4년간 연평균 성장률(CAGR, Compound Annual Growth Rate)은 14.6%로 집계됐는데, 의류 산업 전체 성장률인 5.2%를 훌쩍 상회하는 수치다.

이수연 젝시믹스 대표의 중국 시장에 대한 애정도 남다르다. 수시로 현장을 방문해 운영 상황을 점검하는 등 긴밀하게 챙기고 있는 것이다. YY스포츠 역시 고급화, 대형화 전략을 바탕으로 매장 운영에 노력을 기울이고 있다. 이는 치열한 경쟁 상황 속에서 브랜드 차별화를 통한 경쟁력 확보 전략으로 풀이된다.

한 법인장은 "매장 오픈 전 단계에서부터 공간 디자인, 접객 서비스까지 체계적으로 설계하여 매장 편의와 브랜드 경험 강화를 위해 노력하고 있다."며 "동시에 오프라인 이벤트를 통해 고객 및 협력사와 장기적인 관계를 형성하는 출발점이자 정체성을 전달하는 기회로 삼고 있다."고 밝혔다.

하반기에도 핵심 거점 도시에 진출하며 한층 탄력이 붙을 것으로 전망된다. 세계 최대 시장인 중국에서 점유율을 확대하며 내수 공략을 강화한다는 복안이다. 또한, 중국 정부가 내수 소비 진작을 최우선 정책 기조로 삼고 적극적인 거시경제 정책을 시행하고 있는 만큼 젝시믹스의 본토 사업에도 긍정적으로 작용할 것으로 전망된다.

한대광 젝시믹스 중국 법인장은 "중국은 14억 인구와 세계 최대 내수 시장을 보유한 국가로, 잠재력이 큰 시장"이라며 "오프라인 매장뿐만 아니라 샤오홍슈, 타오바오 등 유력 이커머스 플랫폼과의 연계를 통한 온라인 유통 채널 다변화에도 적극 대응하면서, 소비자 접점 확보를 통한 브랜드 영향력 확대에도 집중하고 있다."고 전했다.

한편, 젝시믹스는 2023년 글로벌 스포츠전문 기업 파우첸(Pouchen)의 자회사 'YY스포츠'와 '중국 내 유통 및 판매를 위한 독점 공급 계약'을 체결하며 중국 본토 진출을 본격화했다. 양사의 탄탄한 파트너십을 기반으로 빠른 속도로 현지 매장을 확대하며 고객들에게 긍정적인 반응을 얻고 있다. 전상희 기자 nowater@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이혜정 "남편, 유부녀와 바람나..내연녀 찾아가니 내게 '천박하다'고"(동치미)[종합]

2.

故 오인혜, 심정지 상태로 발견→병원 치료 중 사망...오늘(14일) 사망 5주기

3.

양치승, 헬스장 사기 폐업에 차까지 팔았다 "회원들 환급 돈 모자라"

4.

'정혜영♥' 션, 20세 큰딸과 '815런' 달렸다.."아빠 돕기 위해 3년째 참여" ('전참시')

5.

"팁만 13만원이라고? 너무한다" 이현이, 하와이 물가에 멘붕

연예 많이본뉴스
1.

이혜정 "남편, 유부녀와 바람나..내연녀 찾아가니 내게 '천박하다'고"(동치미)[종합]

2.

故 오인혜, 심정지 상태로 발견→병원 치료 중 사망...오늘(14일) 사망 5주기

3.

양치승, 헬스장 사기 폐업에 차까지 팔았다 "회원들 환급 돈 모자라"

4.

'정혜영♥' 션, 20세 큰딸과 '815런' 달렸다.."아빠 돕기 위해 3년째 참여" ('전참시')

5.

"팁만 13만원이라고? 너무한다" 이현이, 하와이 물가에 멘붕

스포츠 많이본뉴스
1.

[EPL현장리뷰]'베리발 1골-1도움' 토트넘, '1명 퇴장' 웨스트햄에 원정 3대0 완승!

2.

'레전드 캡틴' 손흥민 공백은 없다, 전설이 돌아올 거니까..."복귀 의심 없어" 해리 케인, 토트넘행 본격 시동

3.

포스텍 대오열! "토트넘 위장 팀이냐"→내일 아침 경질…데뷔전 내내 아스널 조롱에 시달렸다

4.

[EPL현장]토트넘, 웨스트햄 원정에서 0-0으로 전반 종료

5.

'A매치 2연속 득점' 손흥민, 새너제이 어스퀘이크전 '최전방 공격수' 선발 출전[공식발표]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.