스포츠조선

쿠팡, 3만여개 상품 최대 70% 할인 '와우위크' 개최

기사입력 2025-09-15 15:37


쿠팡, 3만여개 상품 최대 70% 할인 '와우위크' 개최

쿠팡이 9월 21일까지 '9월 와우위크'를 진행한다. 15일 쿠팡에 따르면 9월 와우위크에서는 730여개 브랜드의 3만여개 상품을 최대 70% 할인가에 선보인다. 주요 제품으로는 신선식품·가공식품 등의 먹거리를 비롯해 가전·디지털, 생활용품, 뷰티·패션, 자동차용품, 도서 등까지 15개 카테고리가 참여해 계절과 생활 전반을 아우르는 다양한 상품을 대사으로 한다.

매일 달라지는 카테고리 특가, 베스트 셀링 아이템, 이달의 키워드 특가 등 다채로운 테마관을 운영해 고객에게 차별화된 쇼핑 경험을 제공한다.

'매일 달라지는 카테고리 특가'에서는 하루 2~3개 카테고리가 순차적으로 추천된다. '베스트 셀링 추천' 코너에서는 위클리 베스트, 리뷰가 말해주는 베스트, 뉴라이징 아이템 △1만원 이하 가성비템, 핫한 브랜드템 등 알짜 상품을 만나볼 수 있다.

'이달의 키워드 추천 특가'에서는 본격 가을 준비(스킨케어·선글라스·조거팬츠·우양산 등), 가을 소풍·캠핑·레포츠 필수템(골프용품·캠핑용품·여행가방·스낵 등), 가을시즌 이사·혼수·집꾸미기(청소용품·식기세트·침구류·생활가전 등), 추석 사전 준비(홍삼/건강식품·추석 장보기 식품·용돈봉투 등) 테마를 마련했다.

쿠팡 관계자는 "9월 와우위크는 가을맞이 필수템부터 추석 선물까지 합리적인 가격에 준비할 수 있는 기획전"이라며 "고객이 계절과 생활에 꼭 맞는 상품을 쉽고 편리하게 쇼핑할 수 있도록 다채로운 특가를 마련했다"고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com

