SK텔레콤-SK브로드밴드, IBC 이노베이션 어워드 수상

SK텔레콤이 SK브로드밴드와 함께 세계 최대 규모의 방송·미디어 전시회인 IBC 2025에서 수여하는 이노베이션 어워드(Innovation Awards)을 수상했다고 16일 밝혔다.
SK브로드밴드가 수상한 B tv 대상 'NPU 기반 실시간 UHD 화질개선 서비스'는 기존의 GPU 방식 대비 80%의 전력 소비 절감 효과를 실증, 방송 업계의 지속가능성을 높일 수 있는 사례로 주목받았다. SK텔레콤은 슈퍼노바 솔루션의 실시간 화질개선 기술을 NPU(신경망처리장치) 환경에 최적화해 실시간 FHD-to-UHD 변환용 경량 엔진을 개발, 기존 자사의 VOD 엔진 대비 최대 80%의 소비전력 절감 효과를 실증하면서도 동등한 화질 개선 성능을 유지하는 혁신을 이뤄냈다.
해당 기술은 올해 2월 SK브로드밴드 B tv SPOTV 채널에 적용된 이후 7 개월간 100% 가동률을 유지했으며 자체 조사 결과 GPU 대비 전력 소비 80% 절감, 랙 공간 50% 절약, 시청자 만족도 77% 향상의 개선 효과를 확인했다.
SK텔레콤은 이번 수상으로 슈퍼노바의 기술적 우수성과 확장성을 입증한 만큼, 앞으로 슈퍼노바를 VOD와 실시간 방송을 아우르는 아우르는 종합 AI 미디어 솔루션으로 지속 고도화할 계획이다. 특히 SK브로드밴드, 픽스트리 등 파트너사들과의 효과적인 역할 분담을 통해 기술 개발부터 상용 서비스까지 완전한 가치사슬을 구현한 경험을 바탕으로 기술 생태계의 글로벌 확산에도 기여할 예정이다.
SK텔레콤은 향후 국내외 방송사 및 OTT 서비스 사업자들과의 기술 협력을 확대하고, 생성형 AI 와 NPU 최적화 기술을 지속적으로 개선한다는 방침이다.
임정연 SK텔레콤 Media Lab장은 "슈퍼노바 솔루션 기반 AI 미디어 기술의 우수성과 상용 서비스로서의 강점을 글로벌 시장에서 인정받았다"며 "콘텐츠 제작환경의 혁신과 친환경 경영이라는 두 가지 과제를 동시에 해결할 수 있는 통합 솔루션으로 자리매김할 것"이라고 말했다.
