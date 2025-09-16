스포츠조선

SK텔레콤-SK브로드밴드, IBC 이노베이션 어워드 수상

기사입력 2025-09-16 17:50


SK텔레콤-SK브로드밴드, IBC 이노베이션 어워드 수상

SK텔레콤이 SK브로드밴드와 함께 세계 최대 규모의 방송·미디어 전시회인 IBC 2025에서 수여하는 이노베이션 어워드(Innovation Awards)을 수상했다고 16일 밝혔다.

SK텔레콤에 따르면 지난 14일(현지시각) 네덜란드 암스테르담에서 열린 시상식에서 'NPU 기반 실시간 UHD 업스케일링 기술'을 활용한 Btv 전력 절감 사례로 환경 및 지속가능성(Environment & Sustainability) 부문에서 수상했다. 자체 개발 AI 미디어 기술의 우수성과 상용화 성과가 높이 평가됐다. 사례에 적용된 SK텔레콤의 슈퍼노바(SUPERNOVA)는 AI 기반 미디어 콘텐츠 개선 설루션이다. SK텔레콤은 2019년 첫 선을 보인 슈퍼노바를 지속 고도화해 사료(史料) 복원·광고·제조업 품질관리 등 다양한 영역에 접목해 왔다.

특히 2024년부터 한국콘텐츠진흥원 주관 공모사업 참여를 통해 데이터셋을 다방면으로 추가하는 등 콘텐츠 제작 효율을 높이기 위한 혁신을 계속해 왔고 이번 수상을 통해 다시 한번 우수한 역량을 입증했다.

SK브로드밴드가 수상한 B tv 대상 'NPU 기반 실시간 UHD 화질개선 서비스'는 기존의 GPU 방식 대비 80%의 전력 소비 절감 효과를 실증, 방송 업계의 지속가능성을 높일 수 있는 사례로 주목받았다. SK텔레콤은 슈퍼노바 솔루션의 실시간 화질개선 기술을 NPU(신경망처리장치) 환경에 최적화해 실시간 FHD-to-UHD 변환용 경량 엔진을 개발, 기존 자사의 VOD 엔진 대비 최대 80%의 소비전력 절감 효과를 실증하면서도 동등한 화질 개선 성능을 유지하는 혁신을 이뤄냈다.

해당 기술은 올해 2월 SK브로드밴드 B tv SPOTV 채널에 적용된 이후 7 개월간 100% 가동률을 유지했으며 자체 조사 결과 GPU 대비 전력 소비 80% 절감, 랙 공간 50% 절약, 시청자 만족도 77% 향상의 개선 효과를 확인했다.

이런 기술은 글로벌 방송사의 5%에 도입되는 경우만 가정해도 연간 5 만톤 이상의 이산화탄소 배출을 예방하는 효과가 기대된다. 방송사 입장에서는 상용 서비스 환경에서 탄소중립 달성에 실질적으로 기여하는 효과를 거둘 수 있게 된다는 점에서 의미가 크다는 게 SK텔레콤의 설명이다.

SK텔레콤은 이번 수상으로 슈퍼노바의 기술적 우수성과 확장성을 입증한 만큼, 앞으로 슈퍼노바를 VOD와 실시간 방송을 아우르는 아우르는 종합 AI 미디어 솔루션으로 지속 고도화할 계획이다. 특히 SK브로드밴드, 픽스트리 등 파트너사들과의 효과적인 역할 분담을 통해 기술 개발부터 상용 서비스까지 완전한 가치사슬을 구현한 경험을 바탕으로 기술 생태계의 글로벌 확산에도 기여할 예정이다.

SK텔레콤은 향후 국내외 방송사 및 OTT 서비스 사업자들과의 기술 협력을 확대하고, 생성형 AI 와 NPU 최적화 기술을 지속적으로 개선한다는 방침이다.


임정연 SK텔레콤 Media Lab장은 "슈퍼노바 솔루션 기반 AI 미디어 기술의 우수성과 상용 서비스로서의 강점을 글로벌 시장에서 인정받았다"며 "콘텐츠 제작환경의 혁신과 친환경 경영이라는 두 가지 과제를 동시에 해결할 수 있는 통합 솔루션으로 자리매김할 것"이라고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이장우, 카레집 결국 폐업..."처음엔 잘됐지만 맛 변해 인정"

2.

박수홍 딸, 10개월에 父 인기 넘은 '최연소 셀럽'...사진 요청→팬서비스 '척척'

3.

김대희, 미모의 딸 연세대 보낸 비결 "공부에는 철저히 무관심" ('조동아리')

4.

[SC현장] "내 돈 아니니까"..넷플릭스 만난 '크라임씬 제로', 스케일 커지고 초심 찾았다 (종합)

5.

MBC, 31년 만에 기상캐스터 제도 폐지했지만…故오요안나 유족은 분노[SC이슈]

연예 많이본뉴스
1.

이장우, 카레집 결국 폐업..."처음엔 잘됐지만 맛 변해 인정"

2.

박수홍 딸, 10개월에 父 인기 넘은 '최연소 셀럽'...사진 요청→팬서비스 '척척'

3.

김대희, 미모의 딸 연세대 보낸 비결 "공부에는 철저히 무관심" ('조동아리')

4.

[SC현장] "내 돈 아니니까"..넷플릭스 만난 '크라임씬 제로', 스케일 커지고 초심 찾았다 (종합)

5.

MBC, 31년 만에 기상캐스터 제도 폐지했지만…故오요안나 유족은 분노[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

대반전! 매디슨+클루셉 못 믿어→이강인 당장 영입해…"창의적인 LEE 토트넘에 완벽히 부합"

2.

폭우에 벌써 수원은 물바다. LG-KT전 내일 더블헤더 가능성 UP[수원 현장]

3.

양우진이 한화로? 우완 강세, 야수 약진, 트라우마, 대표팀, 안갯속 신인드래프트, 운명은 2번픽에서 갈린다

4.

천둥.번개 동반 폭우 쏟아진 잠실구장, 순식간에 물웅덩이 생긴 더그아웃[잠실 현장]

5.

'이번엔 2루타+3경기 연속안타 보여드립니다' 애틀랜타의 보물이 되고 있는 웨이버픽 김하성, 이적 첫 2루타 폭발에 꾸준함마저 장착

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.