에이닷 품은 티맵, 대화형 모빌리티 AI 에이전트로 진화

티맵모빌리티가 SK텔레콤의 인공지능(AI) 서비스 에이닷을 내비게이션 서비스 티맵에 적용, 차량 내 음성 안내 체계를 전면 개편했다고 17일 밝혔다.
기존에는 부정확한 지명으로 음성 검색 시 여러 유사 지명을 화면에 안내해 운전자가 선택하는 방식이었으나 이제 음성만으로 한번에 목적지를 선택할 수 있어 더욱 안전하고 편리한 운전이 가능해졌다.
조건·테마 기반 검색 기능을 추가하는 등 정보 검색 기능도 강화했다. "주차 가능한 카페 찾아줘", "지금 영업하는 식당 어디야" 등 조건을 포함한 검색은 물론, "분위기 좋은 식당 가자", "아이와 함께 가기 좋은 곳 알려줘" 등 테마별 검색도 가능하다.
운전자의 주행 이력과 즐겨찾기 데이터를 반영한 맞춤형 응답도 가능하다. 운전자가 "유치원으로 가자"고 말하면, 인근 유치원을 나열해 운전자에게 선택을 요청하는 대신 즐겨찾기한 유치원을 우선적으로 추천한다.
운전자와 대화를 통해 자연스럽게 연관 답변을 이어서 제공하기도 한다. 운전자가 "근처 치과로 가자"라고 말한 뒤 곧바로 "영업 중인지 알려줘"라고 요청하면, 에이닷은 치과로의 이동 경로와 함께 치과의 영업 시간을 확인하고 "영업 시간은 오전 9시부터 오후 6시까지입니다"라고 답변한다.
이밖에 실시간 교통 상황 확인, 전화·문자 발신, 플로(FLO)·멜론을 통한 음악 재생, 날씨·뉴스 조회, 일정 확인, 일반 검색 등 다양한 기능을 음성으로 수행할 수 있다. 음악 전체 재생 및 일정 확인은 운전자가 에이닷 계정을 티맵 계정과 연동한 경우에 가능하다.
티맵모빌리티는 SK텔레콤과 함께 고객 피드백과 주행 데이터를 바탕으로 서비스를 고도화해 차량 내 개인화 경험을 강화해 나간다는 계획이다.
전창근 티맵모빌리티 CPO(최고제품책임자)는 "이번 에이닷 도입으로 사용자의 주행 환경과 발화 의도를 더욱 스마트하게 이해하고 실행함으로써 기존 내비게이션 사용성을 뛰어넘는 대화형 모빌리티 AI 경험을 열게 됐다"며 "티맵은 에이전틱 AI 고도화를 통해 서비스 이용에 혁신적인 경험을 지속 제공해갈 것"이라고 말했다.
