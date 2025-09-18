한림대강남성심병원 최하영 교수, 글로컬 R&D 지원사업 수주…기관지확장증…

[스포츠조선 장종호 기자] 한림대학교강남성심병원(병원장 이동진) 호흡기내과 최하영 교수가 2025년도 교육부 이공분야 학술연구지원사업 중 '글로컬 R&D 지원사업'에 선정돼 3년간 총 6억 9000만원의 연구비를 지원받는다.
특히 기관지확장증은 단순 감염뿐 아니라 다양한 자가면역질환, 알레르기 질환 등 여러 원인에 의해 발생할 수 있어 질환의 이질성이 크다. 이러한 특성은 효과적인 치료법 개발을 가로막는 가장 큰 장애물로 지적돼왔다.
이번 연구는 환자군을 세분화하고 숨겨진 질환 유형을 찾아내는 내재형 탐색을 통해 개인별 특성에 맞는 치료 전략을 수립함으로써 기존 치료의 한계를 극복하는 것을 목표로 한다.
최하영 교수는 "이번 연구는 기관지확장증과 만성 비염·부비동염을 단일기도질환 관점에서 표현형과 내재형 탐색을 통해 치료 가능한 형질을 규명하는 것을 목표로 한다"며 "추후 연구 결과가 환자 맞춤형 치료 개발로 이어져 실제 진료현장에서 환자들에게 도움이 되길 바란다"고 말했다.
