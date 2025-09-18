스포츠조선

[부고] 김형우 (한반도관광정책연구원 원장, 전 스포츠조선 기자))씨 부친상

김태곤 씨 별세(향년 95세) 김종윤·김종환·김형우 씨 부친상, 박미옥·최선숙·최은우·이은미 씨 시부상, 조범진·문보경·문보연·김형수·김정수·김민수·김은경·김한솔·김한나·김경수·김영지 씨 조부상=17일, 빈소 전북 남원의료원 장례식장 2분향실, 발인 19일 오전 7시 남원승화원. 장지 익산 원불교 영모묘원.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com



