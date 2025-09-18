걷기 싫은 사람도 반하는 가을 드라이브 코스

|
가을은 선선한 바람과 화려한 단풍으로 여행의 설렘을 더하는 계절이다.
경주 보문호수는 호수와 단풍이 어우러진 로맨틱한 드라이브 코스다. 호수를 따라 천천히 달리며 붉고 노란 단풍과 잔잔한 물결을 감상할 수 있다. 해질녘에는 호수에 반사되는 야경이 낭만을 더한다. 차 안에서 좋아하는 음악을 틀고 사진을 찍으며 여유를 즐기자. 근처 카페에서 따뜻한 음료를 마시며 휴식을 취하면 완벽한 하루가 완성된다.
양평 두물머리
강원도 오대산 국립공원
오대산의 가을 드라이브 코스는 황금빛 은행나무와 붉은 단풍으로 장관을 이룬다. 산길을 따라 달리며 선선한 공기와 맑은 자연을 만끽할 수 있다. 창문을 열고 가을 향기를 느끼며 운전하면 스트레스가 풀린다. 피크닉 용품을 챙겨 잠시 정차 후 간단한 간식을 즐겨도 좋다. 오대산 입구 근처의 전통 찻집에서 허브차로 마무리하면 힐링이 배가 된다.
제주도 해안도로
제주도의 해안도로는 푸른 바다와 가을 하늘이 어우러진 그림 같은 드라이브 코스다. 애월, 협재, 금능 해안은 바다의 조화가 특히 아름답다. 차 안에서 시원한 바람을 맞으며 천천히 달리면 일상의 피로가 사라진다. 중간에 정차할 수 있는 카페에서 바다를 보며 커피를 즐기자. 제주 특산물인 귤이나 한라봉 주스를 곁들이면 가을 여행의 맛이 더해진다.
내장산 국립공원
전라북도 내장산의 순환로는 단풍 터널로 유명한 가을 드라이브 명소다. 산길을 따라 붉게 물든 단풍이 끝없이 펼쳐져 장관을 이룬다. 차 안에서 사진을 찍거나 창밖 풍경을 감상하며 힐링할 수 있다. 주차 후 10~15분 단풍길 산책으로 인생 사진을 남기자.
남이섬 주변 드라이브 코스
춘천 남이섬 주변 도로는 가을 단풍과 강변 풍경이 어우러진 인기 코스다. 은행나무 길과 단풍나무가 어우러져 가을의 정취를 물씬 느낄 수 있다. 차 안에서 감성적인 플레이리스트를 틀고 달리면 영화 속 주인공 같은 기분이 든다. 남이섬 입구에서 간단한 산책이나 자전거 타기를 추가하면 더욱 즐거운 추억을 만들 수 있다. 근처 카페에서 호두과자나 따뜻한 라떼로 마무리하자.
가을은 걷지 않아도 충분히 즐길 수 있는 계절이다. 차 안에서 창문을 열고 단풍과 선선한 바람을 느끼며 드라이브하면 몸과 마음이 힐링된다. 위의 코스들은 초보 운전자도 부담 없이 즐길 수 있으며, 간단한 준비로 특별한 추억을 쌓을 수 있다. 이번 가을, 가까운 드라이브 코스로 색다른 여행을 떠나보자.