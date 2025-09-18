스포츠조선

"충남, 당신이면 충분해"…김태흠 충남지사 "문화·관광 중심 인프라 확장"

기사입력 2025-09-18 09:43


충청남도가 서울 광화문 한복판에 관광지로서 매력을 뽐냈다. 볼거리 즐길거리 먹거리 풍성한 충남의 매력을 내·외국인에게 알릴 충남관광홍보전을 진행했다. 2025~26 충남방문의해를 기점으로 글로벌 문화·체육·관광 도시로 도약하기 위한 자리다. 향후 국내 문화와 관광의 핵심적 역할을 하기 위한 청사진 등도 공개했따. 특히 국내K-팝 콘서트를 앞세운 'WOW! CN FESTA'를 통해 대중들과 접점을 넓혔다.

19일 충남도에 따르면 '와우! CN FESTA'는 지난 18일 오전 10시부터 오후 5시까지 광화문광장에서 충남 각 시군 홍보 부스와 테마존, 전시존, 보부상존은 운영하는 형태로 진행됐다. 오후 6시부터는 세종문화회관에서 개막식과 케이팝 콘서트를 열었다. 김태흠 충남지사는 "수도권에서 불과 1시간 거리에 있는 충남은 풍요로운 먹거리와 푸근한 인심, 다양한 볼거리가 넘실거리는 곳"이라며 "내년 5000만 명, 2030년 1억명의 관광객 유치를 목표로 한다"고 말했다.


충청남도는 교통 혁신으로 확장되는 관광 접근성과 국제적 주목을 받는 메가 이벤트 및 국제 행사 개최, 문화체육관광 인프라 확장 등을 통해 국내는 물론 글로벌 문화관광도시로의 비상을 꿈꾼다. 충남은 전국 최초로 문체부 초광역형 관광교통망 사업을 유치해 환승 없는 관광 이동 체계를 구축하고, 수요응답형 교통서비스(DRT)를 도입해 관광객의 편의성을 획기적으로 향상시킬 계획이다.

청주공항과 오송역, 공주종합버스터미널과 부여시외버스터미널 간 이동 체계를 마련하고, 공주터미널↔금강신관공원↔공산성↔무령왕릉↔한옥마을↔공주KTX역↔부여터미널↔궁남지↔국립부여박물관↔정림사지↔부소산성↔백제문화단지간 DRT 노선도 오는 10월부터 본격 운영할 예정이다. 광역철도-도로망 확충으로 초광역 관광시대를 선도하게 될 충청남도는 아산만순환철도 및 서해선 복선전철, 아산-천안고속도로 및 서부내륙고속도로 개통 등을 통해 수도권 1시간 생활권을 실현했다. 이와 더불어 문체부 서부내륙권 광역 관광 진흥사업(충남-전북, 세종 연계)을 본격 추진할 계획이며, 충청권 광역투어패스 및 베이밸리 투어패스(충남-경기) 등 초광역형 관광상품도 출시한다.


충남에선 2027년 다양한 국제행사가 열린다. 전 세계 150개국 이상의 청년이 참가하는 '2027 충청권 하계세계대학경기대회'는 충남 체육 및 관광 인프라의 국제적 수용 역량 제고에 발판이 될 것으로 기대된다. '2027 천주교 세계 청년대회'는 대회 기간 중 5만 명 이상이 충남을 방문할 것으로 예상되며, 해미순례방문자센터 건립 및 종교관광 콘텐츠 개발 등 천주교 측과 협업을 통해 종교문화관광 활성화를 기대할 수 있다. 이밖에 2026태안국제원예치유박람회, 2027논산딸기엑스포, 2027섬비엔날레 등 지역특화 대형행사와 연계하여 관광 시너지 극대화를 이룰 것으로 전망된다.


충남은 문화체육관광 인프라 확장을 위해서도 꾸준히 노력하고 있다. 지난해 2024년 홍성 스카이타워, 서산 한우목장 웰빙산책로를 비롯해 2025년 예산 예당호 전망대·어드벤처 등 천혜의 자연환경과 지역 특색을 반영한 체험형 관광 시설을 순차적으로 개장중이다. 대형 문화 예술관련 시설과 충남스포츠센터, 국제규격 테니스장 등 체육 인프라도 지속적으로 확충하고 있으며, 시군 및 공립예술단을 도립예술단으로 통합 운영하는 것도 추진 중이다.

김태흠 충남지사는 "독일, 베트남, 미국, 일본, 인도, 인도네시아, 중국 등 해외사무소를 외교·관광홍보 거점으로 적극 활용할 계획"이라며 "광복80주년 및 충남방문의해 기념 뉴욕 행사 뿐 아니라 한일 국교 정상화 60주년 기념 일본 나라현 문화교류 추진 등 글로벌 외교 및 문화교류를 확대하겠다"고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com

