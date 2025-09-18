칫솔 이렇게 보관하면 세균 폭탄 맞습니다

|
칫솔은 하루 두 번 이상 사용하는 생활 필수품이지만, 막상 보관법까지 신경 쓰는 사람은 많지 않다. 사용 후 젖은 채로 꽂아 두거나 가족 모두의 칫솔이 한 컵에 모여 있는 모습은 흔하지만, 이는 세균 번식의 온상이 될 수 있다. 입속 건강은 칫솔 상태와 직결되기 때문에 사용법만큼이나 보관법이 중요하다. 작은 습관 하나가 입안을 지키는 가장 확실한 방법이 될 수 있다.
양치 후 칫솔을 흐르는 물로 깨끗하게 헹군 뒤 물기를 털고 건조한 상태로 보관하는 것이 기본이다. 젖은 채로 두면 칫솔모 사이에 세균과 곰팡이가 쉽게 번식한다. 수건이나 휴지로 닦는 것보다 통풍이 잘 되는 곳에 세워 말리는 것이 가장 위생적이다.
2. 통풍이 잘되는 장소에 세워둔다
3. 여러 개를 한 컵에 보관하지 않는다
가족 모두의 칫솔을 컵 하나에 꽂아 두는 습관은 위생상 가장 위험하다. 칫솔이 맞닿으면 세균이 쉽게 옮겨갈 수 있기 때문이다. 개별 칫솔꽂이를 사용하거나 칸막이가 있는 스탠드를 두어 분리 보관하는 것이 바람직하다.
4. 변기 근처 보관은 피한다
칫솔을 욕실 변기 가까이에 두면 물을 내릴 때 튀는 미세한 물방울이 칫솔에 닿을 수 있다. 이 과정에서 세균이 칫솔에 옮겨 붙을 가능성이 크다. 변기에서 최소 1m 이상 떨어진 곳이나 아예 욕실 밖에 두는 것이 가장 안전하다.
5. 칫솔 케이스는 이동할 때만 사용한다
여행이나 외출 시 위생을 위해 케이스가 필요하지만, 집에서는 오히려 케이스가 세균 번식의 원인이 될 수 있다. 밀폐된 칫솔 커버는 습기를 가두기 때문에 사용을 최소화하고, 어쩔 수 없이 사용할 경우 완전히 건조시킨 후 덮는 것이 좋다.
6. 정기적으로 새 칫솔로 교체한다
칫솔모가 퍼지지 않았더라도 사용한 지 3개월이 지나면 세균이 상당히 쌓여 있을 수 있다. 특히 감기나 구내염 같은 질환을 앓은 뒤에는 칫솔을 즉시 교체해야 한다. 달력이나 앱을 통해 교체 주기를 체크하는 습관도 도움이 된다.
칫솔은 매일 쓰는 만큼 세균이 쌓이는 속도도 빠르다. 올바른 보관법만 지켜도 구강 건강을 지킬 수 있고, 불필요한 질환을 예방할 수 있다. 작은 생활 습관의 변화가 치아와 잇몸 건강, 나아가 전신 건강으로 이어진다.
깨끗한 양치를 위해 사용하는 칫솔이 오히려 세균의 온상이 되어서는 안 된다. 오늘부터 칫솔을 어디에, 어떻게 보관하고 있는지 점검해 보고 더 위생적인 방법으로 바꿔보자. 작은 노력이지만 입속 건강은 물론 하루의 상쾌함까지 지켜주는 강력한 실천이 될 것이다.