차 안에 두면 안 되는 물건

차 안은 잠시 물건을 보관하기 편리한 공간처럼 보이지만, 계절과 상관없이 방치하면 위험해지는 경우가 많다. 특히 가을철에도 햇볕이 비추는 차량 내부는 밀폐된 상태에서 온도가 크게 오를 수 있어 작은 물건도 사고로 이어질 수 있다. 안전을 위해 차 안에 두면 안 되는 물건들을 꼭 기억해야 한다.

운전을 하다 보면 귀찮다는 이유로 음료수, 약품,

전자기기 등을 차에 두고 내리는 경우가 많다. 하지만 이 습관은 건강과 안전 모두에 좋지 않다. 변질, 파손, 도난 같은 문제로 이어질 수 있으므로 차 안 보관은 반드시 피해야 한다. 평소에는 대수롭지 않게 여겼던 물건들이 의외의 위험 요소가 될 수 있다.

라이터와 보조배터리

라이터, 보조배터리, 전자담배와 같은 제품은 계절과 관계없이 온도 변화에 민감하다. 밀폐된 차량 내부에서 온도가 오르면 내부 압력이 상승해 폭발할 수 있다. 특히 햇볕이 드는 좌석 위에 두는 것은 위험하므로 반드시 차량 밖으로 꺼내는 습관이 필요하다.

음료수와 캔음료

플라스틱병이나 캔에 담긴 음료는 가을철에도 낮 동안 햇볕에 달궈지면 내부 압력이 올라가 터질 수 있다. 변질된 음료는 마시기에도 위험하며, 내용물이 새어나와 차량 내부를 오염시킬 수 있다. 남은 음료는 반드시 챙겨 내려야 한다.

약품과 화장품

약품과 화장품은 온도와 빛에 민감해 차량에 두면 성분이 쉽게 변질된다. 가을철에도 낮에는 차량 내부가 따뜻하게 달궈져 효과가 떨어지거나 피부 트러블을 유발할 수 있다. 특히 인슐린 같은 의약품은 냉장 보관이 필요해 차량 보관은 절대 금물이다.


전자기기

노트북, 카메라, 휴대폰 등

전자기기를 차 안에 두면 온도 변화로 인한 배터리 손상이나 회로 이상이 발생할 수 있다. 또한 외부에서 보일 경우 도난 위험까지 커진다.

전자기기는 반드시 휴대하고 다니는 것이 안전하다.

음식물

차 안에 두고 잊어버린 음식물은 가을철에도 부패가 빠르다. 기온이 낮아졌다고 안심하기 쉽지만, 햇볕에 노출된 차량 내부는 여전히 따뜻해 금세 상할 수 있다. 악취와 세균 번식의 원인이 되므로 반드시 집으로 가져가야 한다.

반려동물과 어린이

무엇보다 중요한 것은 생명과 직결되는 부분이다. 가을철이라도 차량 내부는 금세 공기가 탁해지고 온도가 올라가 반려동물이나 아이에게 위험할 수 있다. 잠깐이라는 생각으로 두는 것은 치명적일 수 있으므로 절대 방치해서는 안 된다.

차량 내부는 편리한 수납공간이 아니다. 작은 부주의가 큰 사고로 이어질 수 있다는 점을 늘 기억해야 한다. 라이터, 보조배터리, 약품, 음식물은 반드시 차량에서 꺼내야 하며, 반려동물과 어린이는 단 한순간도 두어서는 안 된다.계절이 바뀌어도 변하지 않는 원칙은 바로 '차 안은 보관함이 아니다'라는 점이다. 지금부터 차 안 물건 관리 습관을 점검해 안전한 운전 환경을 만들어가자.

