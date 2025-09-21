직장인 80% 겪는 우울감, 방치하면 우울증으로 이어져

|
[스포츠조선 장종호 기자] 우리나라는 경제협력개발기구(OECD) 국가 중 자살률이 가장 높은 나라다. 2024년 통계청 자료에 따르면 인구 10만 명당 자살 사망률은 28.3명으로 OECD 평균(약 11명)의 두 배 이상이며, 성인 우울증 평생유병률도 8% 수준으로 주요 선진국보다 높다. 이처럼 사회 전반의 정신건강 지표가 악화되고 있어, 무엇보다 정신건강을 지키는 노력이 필요하다.
직장인 우울증은 '마음이 약해서' 생기는 것이 아니다. 반복되는 과중한 스트레스와 뇌 신경 기능의 불균형이 함께 작용해 발생하는 질환이다. 스트레스는 적정 수준에서는 집중력과 업무 효율을 높이지만, 장기간 과도하게 누적되면 우울감과 불안, 나아가 신체 건강 악화로 이어질 수 있다. 특히 이렇게 쌓인 스트레스는 흔히 '우울감'으로 나타나며, 적절히 관리하지 않으면 주요 우울장애와 같은 정신질환으로 발전할 수 있다.
◇가벼운 우울감도 2주 이상 이어진다면 '주요 우울장애' 의심
다만, 진단 기준에는 미치지 않더라도 우울감은 업무 효율 저하와 대인관계 악화, 사고 위험 증가로 이어질 수 있다. 따라서 '아직 심하지 않으니 괜찮다'는 생각은 위험하며, 자신의 기분과 생활 변화를 지속적으로 점검하는 습관이 필요하다.
◇원인 파악부터 치료까지, 우울감 적극적 대처해야
직장인의 우울감은 업무 과중, 직장 내 갈등, 가족 문제, 경제적 어려움, 건강 문제 등 다양한 요인에서 비롯된다. 따라서 첫 단계는 우울감을 유발하는 원인을 파악하고, 지속적인 스트레스를 줄이는 것이다.
또한 감정을 믿을 만한 사람에게 털어놓는 것은 매우 효과적이다. 가족이나 친구처럼 공감할 수 있는 대상이 있다면 더욱 좋다. 그러나 주변에 마땅한 대상이 없더라도 걱정할 필요는 없다. 정신건강복지센터, 상담센터, 정신건강의학과 전문의와 대화하는 것만으로도 충분히 큰 도움이 된다.
주의해야 할 점은, 우울하다고 하루 종일 침대에 누워 있거나 활동을 줄이는 것은 증상을 악화시키는 지름길이다. 오히려 우울할수록 계획적으로 몸을 움직이고, 기분을 나아지게 할 수 있는 활동을 늘리는 것이 중요하다.
예를 들어, 주 3회 이상, 30분가량의 꾸준한 운동은 우울감 완화에 효과적이다.
정신건강의학과에서는 면담과 심리검사를 통해 현재 상태를 평가하고, 인지행동치료·행동활성화치료·정신화 기반 치료 등 비약물적 치료를 시행한다. 필요할 경우 약물치료를 병행해 증상 악화를 막을 수 있다.
국민건강보험 일산병원 정신건강의학과 김현규 교수는 "최근 스트레스와 우울감으로 일상생활 유지가 힘들다면 주저하지 말고 전문가를 찾아 정확한 진단과 치료를 받는 것이 회복의 지름길"이라며 "정신건강은 신체건강만큼 소중하며, 조기 개입이 무엇보다 중요하다"고 강조했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com
