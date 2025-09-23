추석선물, 활력과 즐거움을 담은 정관장 '활기력'으로

최근 MZ세대를 중심으로 건강을 '즐거운 경험'으로 소비하는 헬시플레저(Healthy Pleasure) 문화가 자리잡고 있다. 이번 추석에도 단순한 건강을 넘어, '재미'와 '기억에 남는 경험'을 함께 전달하는 건강 선물이 새로운 트렌드로 부상하고 있다.
이러한 변화는 명절 선물 시장에도 활기를 불어넣으며, 건강과 즐거움을 동시에 전할 수 있는 차별화된 선택으로 자리매김 중이다. '헬시플레저'의 중심에 서 있는 건강식품으로 '정관장활기력'을 꼽을 수 있다.
'활기력'은 카카오톡 선물하기 등 온라인 상에서도 큰 인기를 끌고 있다. 대표적으로 '정관장활기력 에너지박스'는 에너지 가득한 활기력20병 앰플을 민트색 박스에 담은 카카오톡 선물하기 전용 제품이다. 평일 근무일 기준으로 하루 1병씩 직장인들의 한달 에너지 충전을 책임진다. 이밖에도 '활기력부스터', 홍삼농축액에 아르기닌을 더한 '활기력 맥스' 등도 순위권에 올랐다.
'활기력 부스터'는 액상형 홍삼에 비타민과 미네랄을 더한 정관장 최초의 이중복합 제형 제품이다. 활기력에 12종의 멀티비타민과 미네랄을 추가해 하루에 필요한 에너지를 한 번에 충전할 수 있다. 첨가물을 최소화하고 기능성 함량을 높인 400mg 초소형 정제에는 일일 영양성분 기준치 100%의 비타민 B1, B2, B6, C, K, 엽산, 셀렌, 구리, 망간, 판토텐산, 아연, 나이아신이 모두 들어가 있어 간편하게 건강을 관리할 수 있는 점이 특징이다.
한편, 정관장은 10월 9일(목)까지 추석 명절을 앞두고 '추석엔 정관장으로 正하세요' 행사를 진행한다. 이번 행사에서 정관장은 가족과 지인에게 선물하기 좋은 '홍삼정', '에브리타임', '홍삼톤', '천녹', '화애락', '다보록' 등 스테디셀러뿐만 아니라 오리지널 침향으로 만든 '기다림 침향', 혈당케어 전문브랜드 'GLPro(지엘프로) 등 정관장 전 품목을 대상으로 구매 금액대별 할인혜택을 제공한다.
