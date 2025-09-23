"방사선관계종사자 1인당 연간 평균 피폭선량, 지난 20년간 63% 감소…

|
지난 20년간 방사선관계종사자의 피폭선량이 63% 감소한 것으로 나타났다.
최근 5년간(2020년~2024년)의 현황을 살펴보면, 2024년 방사선관계종사자 수는 매년 증가해 2020년에 비해 16% 증가(2020년 9만7,801명 → 2024년 11만3,610명)했고, 1인당 연간 피폭선량은 10% 감소(2020년 0.40 mSv → 2024년 0.36 mSv) 했다.
방사선은 질병의 진단과 치료에 필요하지만, 불필요한 과다노출은 암 발생 등 심각한 부작용을 발생시킬 수 있으므로 방사선관계종사자는 개인 피폭 선량계 및 방사선 방어 앞치마와 같은 방어기구를 올바르게 착용하는 등의 안전 수칙을 준수해야 한다.
질병관리청은 방사선관계종사자의 방사선 피폭선량을 감소시키기 위해 피폭선량이 높은 종사자에게 사전 주의통보를 실시하고, 2회 이상 주의통보자가 발생한 의료기관에는 재발방지 대책을 요청하고 있다. 또한, 방사선 안전관리책임자 교육제도도 운영하고 있다.
임승관 질병관리청장은 "안전한 의료방사선 환경조성은 방사선관계종사자의 인식개선과 안전관리 수칙 준수가 중요하다"면서, "질병관리청은 방사선관계종사자의 인식개선을 위한 홍보와 피폭선량 관리 등에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
김소형기자 compact@sportschosun.com