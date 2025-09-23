스포츠조선

"방사선관계종사자 1인당 연간 평균 피폭선량, 지난 20년간 63% 감소"

기사입력 2025-09-23 15:37


"방사선관계종사자 1인당 연간 평균 피폭선량, 지난 20년간 63% 감소…
자료=질병관리청

지난 20년간 방사선관계종사자의 피폭선량이 63% 감소한 것으로 나타났다.

직업적으로 방사선 노출 우려가 큰 방사선관계종사자의 경우 분기별로 방사선 피폭선량을 측정하고 있으며, 질병관리청은 2004년부터 매년 측정결과를 분석해 연보를 발간하고 있다.

'2024년도 의료기관 방사선관계종사자의 개인 피폭선량 연보'에 따르면, 2024년 방사선관계종사자 수는 11만3,610명이고, 1인당 연간 평균 피폭선량은 0.36mSv(밀리시버트)로 파악됐다. 통계자료를 처음 발표한 2004년에 비해 방사선관계종사자 수는 3.4배(2004년 3만3,000명) 증가했으나, 피폭선량은 63% 감소(2004년 0.97mSv) 한 것으로 확인됐다.

최근 5년간(2020년~2024년)의 현황을 살펴보면, 2024년 방사선관계종사자 수는 매년 증가해 2020년에 비해 16% 증가(2020년 9만7,801명 → 2024년 11만3,610명)했고, 1인당 연간 피폭선량은 10% 감소(2020년 0.40 mSv → 2024년 0.36 mSv) 했다.


"방사선관계종사자 1인당 연간 평균 피폭선량, 지난 20년간 63% 감소…
자료=질병관리청
2024년 방사선관계종사자(11만3,610명) 중 방사선사, 의사, 치과의사의 비중이 전체의 74% 이상(8만4,469명)이며, 직종별 피폭선량은 방사선사가 0.73mSv로 가장 높았고, 간호사가 0.13mSv로 가장 낮았다.

방사선사는 진단용 방사선 발생장치를 취급하고, 의료방사선 검사업무를 직접 수행하기 때문에 타 직종에 비해 상대적으로 피폭선량이 높지만, 최근 5년간 15% 이상 감소(2020년 0.86mSv → 2024년 0.73mSv) 했다. 같은 기간 의사, 간호사, 간호조무사, 업무보조원의 피폭선량도 소폭 감소했으며, 치과의사, 치과위생사, 기타 직종의 피폭선량은 증가했다.

방사선은 질병의 진단과 치료에 필요하지만, 불필요한 과다노출은 암 발생 등 심각한 부작용을 발생시킬 수 있으므로 방사선관계종사자는 개인 피폭 선량계 및 방사선 방어 앞치마와 같은 방어기구를 올바르게 착용하는 등의 안전 수칙을 준수해야 한다.

질병관리청은 방사선관계종사자의 방사선 피폭선량을 감소시키기 위해 피폭선량이 높은 종사자에게 사전 주의통보를 실시하고, 2회 이상 주의통보자가 발생한 의료기관에는 재발방지 대책을 요청하고 있다. 또한, 방사선 안전관리책임자 교육제도도 운영하고 있다.

임승관 질병관리청장은 "안전한 의료방사선 환경조성은 방사선관계종사자의 인식개선과 안전관리 수칙 준수가 중요하다"면서, "
질병관리청은 방사선관계종사자의 인식개선을 위한 홍보와 피폭선량 관리 등에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
김소형기자 compact@sportschosun.com

