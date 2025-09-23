스포츠조선

美 LA 상공 '9개 불빛' V자형 UFO 목격…신형 무인 드론 실험?

기사입력 2025-09-23 15:49


美 LA 상공 '9개 불빛' V자형 UFO 목격…신형 무인 드론 실험?
사진출처=유튜브, 데일리스타

[스포츠조선 장종호 기자] 미국 로스앤젤레스(LA) 상공에서 V자형 미확인 비행물체(UFO)가 포착돼 화제다.

데일리스타 등 외신들에 따르면 지난달 28일(현지시각) 밤 11시 10분쯤 미국 LA의 한 주택 발코니에 있던 2명의 주민이 하늘을 가로지르는 검은색 V자형 물체를 목격, 이를 휴대폰으로 촬영했다. 비행체는 약 25분간 관측된 것으로 알려졌다.

목격자들은 이 비행체가 선명한 흰색 조명을 갖추고 있었으며, 확대 촬영을 해보니 선체에 9개의 불빛이 배열되어 있었다고 주장했다.

이는 미 공군의 F-117 스텔스 전폭기를 연상시키는 모습이지만, 기체 외부에 대형 조명이 달려 있다는 점에서 차이가 있다.

또한 비행체는 처음엔 한곳에 머물면서 조금씩 움직였고, 이후 남쪽으로 순식간에 날아갔다고 목격자들은 밝혔다.

이번 목격담은 지난달 30일 비영리 UFO 관측 단체인 '전국 UFO 보고센터(NUFORC)'에 공식 보고됐다.

올해 들어 미국 전역에서 보고된 34번째 V자형 비행체 사례로 기록됐다.

NUFORC 측은 올해만도 여러 건의 '삼각형 혹은 쐐기형 구조에 불빛이 배열된 비행체' 보고가 있었다고 전했다.


한 전문가는 "외계 우주선이라기보다는 미국 정부가 실험 중인 무인 드론일 가능성이 높다"고 추정했다.

이어 "많은 유명 UFO 사건들이 사실은 우리가 상상하는 것보다 30~40년 앞선 지상 기술일 수 있다"고 덧붙였다.

실제 LA와 인근에는 밴덴버그 우주군 기지, 에드워즈 공군기지, '에어리어 51' 극비 군사기지 등이 위치해 있다.

온라인에서도 이번 V자형 비행물체에 대한 관심이 확산됐다.

네티즌들은 "새로운 무기 실험인 듯", "외계인이라면 모두가 볼 수 있도록 불을 켜고 날아다니지는 않을 것 같다", "단 2명만 목격했다는 것도 의심스럽다" 등의 댓글을 게시하고 있다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

구독자 165만 유튜버, 음주 측정 거부 후 도주 중 '현행범 체포'

2.

현빈♥손예진, 이병헌 옆에서 '커플룩 입은' 진짜 부부 [SC이슈]

3.

이민정, ♥이병헌 내조하다가 뜻밖의 행보…"다리만 탔다"[SCin스타]

4.

김혜수, 54세 맞나? 놀라운 '王'자 등근육 "배에 있어야 할 '王'자인데"

5.

애프터스쿨 출신 베카, K팝 외모관리 시스템 저격 "지속불가능한 몸무게 좇아"[SC이슈]

연예 많이본뉴스
1.

구독자 165만 유튜버, 음주 측정 거부 후 도주 중 '현행범 체포'

2.

현빈♥손예진, 이병헌 옆에서 '커플룩 입은' 진짜 부부 [SC이슈]

3.

이민정, ♥이병헌 내조하다가 뜻밖의 행보…"다리만 탔다"[SCin스타]

4.

김혜수, 54세 맞나? 놀라운 '王'자 등근육 "배에 있어야 할 '王'자인데"

5.

애프터스쿨 출신 베카, K팝 외모관리 시스템 저격 "지속불가능한 몸무게 좇아"[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

'오타니보다 비싸' 1조원 몸값이 부른 각성? 생애 첫 40-40 달성 직전인데…연봉 1위 → 가을야구 못간들 잘못이랴 [SC포커스]

2.

5강도 보였는데 끝내 9위. 곽빈은 보는 곳이 달랐다. "그래서 내년에 더 기대. 어린 선수들 잠재력 무궁무진"[인천 인터뷰]

3.

'英 BBC도 인정' 문제아, 최악의 먹튀, 태도 불량...모든 악명 지우고 탄생한 'NEW 축구 영웅', 뎀벨레의 반전 신화

4.

역대급 충격 폭로! 맨유 주제 파악하고, 레전드들 입 좀 닫아→"선수들에게 도움 안 돼"…컵대회 우승도 만족할 줄 알아야

5.

'MLS 정복이 제일 쉬웠어요' 킹갓 손흥민, 또또또 주간 베스트11 선정. 이적 6주 동안 3회 등극

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.