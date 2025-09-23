스포츠조선

‘운전 습관’이 내 연비를 결정한다?

기사입력 2025-09-23 16:43


사진=GEMINI

기름값이 오를 때마다 많은 운전자들이 연비 절약법을 고민한다. 하지만 차량의 성능보다 더 중요한 것은 운전자가 가진 습관이다. 같은 차량이라도 어떻게 운전하느냐에 따라 연비 차이가 크게 벌어지고, 불필요한 기름 소모를 줄이는 작은 습관이 곧 지갑을 지키는 길이 된다.

자동차는 단순히 이동 수단이 아니라 유지비가 꾸준히 들어가는 생활 필수품이다. 연비를 개선하면 경제적인 절약은 물론, 환경적인 측면에서도 긍정적인 효과를 얻을 수 있다. 그렇다면 일상에서 쉽게 실천할 수 있는 똑똑한 운전 습관에는 어떤 것들이 있을까? 지금부터 연비 향상에 도움이 되는 방법을 하나씩 살펴본다.

1. 급제동 피하기

운전 중 가장 큰 연비 하락 요인은 바로 급가속과 급제동이다. 순간적으로 많은 연료가 소모되기 때문에 기름이 빠르게 줄어든다. 출발할 때는 부드럽게 가속하고, 정지할 때는 미리 속도를 줄여 브레이크를 밟는 습관이 필요하다. 이러한 운전법은 차량의 수명까지 늘려준다.

2. 급한 공회전 줄이기

신호 대기나 잠시 정차할 때 엔진을 켜둔 채 기다리면 기름은 의미 없이 낭비된다. 1분 이상 정차가 예상된다면 시동을 끄는 것이 훨씬 경제적이다. 특히 계절에 따라 공회전 습관이 늘어나는데, 에어컨 사용을 위해 장시간 시동을 켜두는 것은 반드시 줄여야 한다.

3. 타이어 공기압 점검하기

타이어 공기압은 연비와 직결된다. 공기압이 부족하면 노면 저항이 커지고, 결국 엔진이 더 많은 힘을 써야 한다. 주기적으로 공기압을 점검하고 적정 수준을 유지하는 것만으로도 기름 소모를 줄일 수 있다. 안전성까지 보장되므로 가장 기본적인 관리 습관이다.


4. 불필요한 짐 줄이기

트렁크 속에 쌓아둔 물건이 많다면 차량의 무게가 늘어나 연비가 떨어진다. 무게가 늘어날수록 엔진은 더 큰 힘을 발휘해야 하고, 이는 곧 기름 소모로 이어진다. 오래 방치된 짐을 정리하고 꼭 필요한 물건만 싣는 습관은 연비와 차량 관리 모두에 이롭다.

5. 정속 주행 습관 들이기

고속도로에서 속도를 올렸다 줄이는 행동을 반복하면 연비는 급격히 나빠진다. 일정한 속도를 유지하는 것이 가장 경제적이며, 크루즈 컨트롤 기능을 활용하면 더욱 안정적인 주행이 가능하다. 정속 주행은 운전자의 피로도 줄여 장거리 운전에도 유리하다.

6. 에어컨과 창문 사용법 조절하기

고속 주행 중 창문을 열면 공기 저항이 커져 연비가 악화된다. 반대로 에어컨을 과도하게 사용하면 연료 소비가 늘어난다. 저속에서는 창문을 열고, 고속에서는 에어컨을 적절히 활용하는 방식으로 균형을 잡는 것이 중요하다. 작은 차이가 장거리 운전에서는 큰 연비 절약으로 이어진다.

운전습관은 단순히 안전을 위한 것이 아니라 연비와 직결된 생활 습관이다. 급가속과 공회전, 타이어 관리 소홀, 불필요한 짐 적재 같은 사소한 행동들이 연료 낭비의 주범이 된다. 하지만 올바른 운전법을 꾸준히 실천한다면 기름값을 아끼고, 차량 수명도 연장하며, 환경까지 지킬 수 있다. 작은 변화가 큰 절약으로 이어진다는 사실을 기억하고 오늘부터 실천해보자.

