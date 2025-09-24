스포츠조선

피부 뒤집어지는 이유, 알고보니 이것 때문

기사입력 2025-09-24 09:56


피부 뒤집어지는 이유, 알고보니 이것 때문
사진=챗GPT

얼굴 트러블은 단순히 화장품 문제만이 아니라 일상 속 습관에서 비롯되는 경우가 많다.

손으로 얼굴을 자주 만지거나, 베개 커버를 제때 갈지 않는 등의 무심코 반복되는 행동들이 피부를 자극한다. 작은 습관이 모여 피부 건강을 해칠 수 있다. 오늘부터 생활 습관을 점검해 맑고 건강한 피부를 만들어보자.

세안 후 수건으로 세게 닦기

세수 후 수건으로 얼굴을 세게 문지르면 피부 보호막이 손상되고 모공이 자극받는다. 이로 인해 붉은기, 건조함, 트러블이 생길 수 있다. 물기를 제거할 때는 부드러운 수건으로 톡톡 눌러 닦자. 되도록이면 면 소재 수건을 사용하고, 매일 깨끗한 수건으로 교체하면 세균 번식을 줄일 수 있다. 피부 자극을 최소화하려면 수건을 세탁 후 완전히 건조하는 습관도 중요하다.

손으로 얼굴 자주 만지기

무심코 턱을 괴거나 볼을 만지는 습관은 피부에 세균과 노폐물을 옮긴다. 손은 스마트폰, 문고리, 키보드 등 다양한 곳에서 세균에 노출된다. 특히 여드름 부위를 건드리면 염증이 악화될 수 있다. 손을 자주 씻고, 얼굴을 만지기 전 손 소독제를 사용하는 습관을 들이자. 책상에 앉을 때 손을 턱 근처로 올리지 않도록 의식적으로 주의하면 트러블이 줄어든다.

베개 커버 자주 안 갈기

베개 커버는 잠자는 동안 얼굴과 오랜 시간 맞닿아 있어 청결이 중요하다. 땀, 피지, 먼지가 쌓인 베개 커버는 여드름과 피부 염증을 유발한다. 최소 일주일에 한 번, 뜨거운 물로 세탁하고 완전히 건조하자. 천연 소재 커버를 사용하면 통기성이 좋아 피부 자극이 적다. 베개 커버를 자주 갈기 힘들다면, 얇은 면 타월을 덮어 매일 교체하는 것도 좋은 방법이다.


운동 후 땀 방치하기

운동 후 땀을 방치하면 모공에 땀, 피지, 먼지가 쌓여 트러블이 생기기 쉽다. 특히 피지 분비가 활발한 이마나 턱 부위에 여드름이 생길 수 있다. 운동 직후 젖은 수건이나 피부 진정 티슈로 땀을 닦고, 가능하면 빠르게 샤워하자. 운동복도 통기성이 좋은 소재로 선택하고, 운동 후 즉시 갈아입는 습관을 들이자. 샤워가 어려운 상황이라면 얼굴 전용 클렌징 워터를 챙겨 사용하면 유용하다.

과도한 각질 제거

각질 제거는 피부 결을 매끄럽게 하지만, 너무 자주 하면 피부 장벽을 약화시킨다. 매일 사용하는 스크럽이나 패드는 피부를 민감하게 만들고 트러블을 유발할 수 있다. 저자극 각질 제거제를 주 1~2회 사용하고, 사용 후 보습제를 충분히 발라 피부 장벽을 보호하자. 피부가 민감한 사람은 효소 기반 클렌저를 선택하면 자극이 덜하다. 각질 제거 전 피부 상태를 점검하는 습관도 필요하다.

스마트폰 화면 자주 닦지 않기

스마트폰 화면은 손, 얼굴, 외부 먼지와 접촉하며 세균이 쌓이기 쉬운 물건이다. 전화 통화 시 화면이 얼굴에 닿아 세균이 옮겨지면 트러블이 생길 수 있다. 하루 한 번 알코올 티슈로 스마트폰 화면을 닦고, 통화 시 이어폰이나 스피커를 사용하는 습관을 들이자. 스마트폰 케이스도 주 1회 세척하면 세균 전파를 줄일 수 있다. 피부가 민감한 사람은 화면 보호 필름을 자주 교체하는 것도 도움이 된다.

화장 도구 청소 소홀

화장 브러시, 퍼프, 스펀지는 피지와 화장품 잔여물이 쌓여 트러블의 원인이 된다. 특히 더러운 도구로 메이크업하면 모공이 막히고 염증이 생기기 쉽다. 브러시는 주 1회 전용 세정제로 세척하고, 퍼프는 2~3일에 한 번 세탁하자. 화장 도구는 사용 후 통풍이 잘 되는 곳에 보관하고, 완전히 건조한 상태로 사용하는 것이 중요하다. 깨끗한 도구는 피부 자극을 줄이고 트러블 예방에 효과적이다.

얼굴 트러블은 화장품뿐 아니라 일상 속 작은 습관에서 큰 영향을 받는다. 무심코 반복되는 행동들이 피부 건강을 해칠 수 있다. 세안, 손 관리, 청결 유지 등 생활 습관을 점검하면 트러블을 줄이고 맑은 피부를 유지할 수 있다. 오늘부터 하나씩 습관을 바꿔 건강한 피부로 한 걸음 다가가보자.

