스포츠조선

축구공 크기 '혹', 16년간 목에 달고 살던 남성…어떤 질환이길래?

기사입력 2025-09-24 10:29


축구공 크기 '혹', 16년간 목에 달고 살던 남성…어떤 질환이길래?
사진출처=뉴욕포스트

[스포츠조선 장종호 기자] 무려 16년 동안 목에 축구공 크기의 혹을 달고 살았던 남성이 최근 제거 수술을 받았다.

뉴욕포스트 등 외신들에 따르면 러시아 키로프시에 거주하는 65세 남성 A는 2009년 목에 알 수 없는 혹이 생긴 것을 발견했다.

그는 혹이 자연스럽게 사라지기를 기대하며 연고와 민간요법을 이용해 봤지만 소용없었다.

결국 최근 병원을 찾은 그는 거대 '지방종(lipoma)'이라는 진단을 받고 제거 수술을 받았다. 지방종은 피부와 근육 사이에 생기는 양성 지방 덩어리다.

수술을 집도한 이고르 포피린 박사는 "이런 종양은 대개 천천히 자라며 큰 통증을 동반하지 않아 많은 환자들이 병원 방문을 미루는 경향이 있다"고 설명했다.

일반적으로 지방종은 고무공처럼 말랑말랑한 질감을 가지며 2~5㎝ 정도로 자라지만, 간혹 계속 커지거나 비정상적으로 확대되는 경우도 있다.

포피린 박사는 "지방종이 커지면 외과적 제거 수술만이 유일한 해결책"이라고 강조했다.

이번 사례는 특히 종양의 위치가 주요 혈관과 신경 다발, 즉 척수와 연결된 경부신경총(cervical plexus) 근처에 있어 고난도 수술이었다.


의료진은 종양이 없는 상태에서의 목 위치를 가늠하기 위해 선을 그려야 했고, 환자는 등을 대고 누울 수 없어 수술 내내 옆으로 누운 자세를 유지해야 했다.

수술은 성공적으로 끝났고 환자는 회복 중이다. 이번 사례는 자가 치료에 의존하기보다 조기에 전문의의 진료를 받는 것이 얼마나 중요한지를 상기시키는 계기가 됐다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

손흥민, 연봉 181억인데…"현실은 월급쟁이, 워스트 드레서 1등"[SC리뷰]

2.

이상민, 재혼 5개월 차인데..."내림굿 날 잡자" 무속인 제안에 '당황' ('괴담노트')

3.

김석훈, 알고보니 故강수연이 6촌 누나 "연락 끊겼다 20년만 재회..부둥켜 안았다"

4.

조혜련, '암투병 활동중단' 박미선 그리움 "프로그램 같이 하려 했는데"[SC리뷰]

5.

조현아, '14년 절친' 수지 저격 "예쁜척 심해, 입만 열면 거짓말"

연예 많이본뉴스
1.

손흥민, 연봉 181억인데…"현실은 월급쟁이, 워스트 드레서 1등"[SC리뷰]

2.

이상민, 재혼 5개월 차인데..."내림굿 날 잡자" 무속인 제안에 '당황' ('괴담노트')

3.

김석훈, 알고보니 故강수연이 6촌 누나 "연락 끊겼다 20년만 재회..부둥켜 안았다"

4.

조혜련, '암투병 활동중단' 박미선 그리움 "프로그램 같이 하려 했는데"[SC리뷰]

5.

조현아, '14년 절친' 수지 저격 "예쁜척 심해, 입만 열면 거짓말"

스포츠 많이본뉴스
1.

英 감탄 연발! '토트넘 크랙' 음바페·야말 넘었다→"5대리그 최다 드리블 성공"…프리미어리그 최고 영입 입증

2.

이럴수가! KIA '5할 실패' 확정.. 마지막 기적 없나. SSG에 0-5 완패 2연패 → 가을야구 탈락 현실화

3.

'지니어스'환의 계획된 플레이? 김태형 항의도 소용없었다…'병살→1아웃→결승타' 바뀐 논란의 순간 [울산현장]

4.

[오피셜]이런 미녀가 손흥민 샤라웃!...'SON 위상 미쳤다' 발롱도르 24위 슈퍼스타, 찰칵 세리머니 화제

5.

'韓 최고 수비수' 김민재 "벤치 신세 끝낼 긍정적 신호"…다시 뮌헨 대표 수비수로 우뚝→'부상 NO' 리그 경기 출격 가능

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.