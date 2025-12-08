'잔류 당한' 울산 조현우 "ACLE 의기투합, 반드시 승리할 것"…日 마치다 원정서 2025년 최종전
|울산문수축구경기장/ K리그1/ 파이널B/ 울산HDFC vs 제주SKFC/ 울산 조현우/ 사진 김재훈
|울산문수축구경기장/ 2025-2026 AFC 챔피언스리그 엘리트/ ACLE/ 리그스테이지 3차전/ 울산HDFC vs 산프레체 히로시마/ 울산 말컹/ 사진 김정수
[스포츠조선 김성원 기자]힘겹게 K리그1 잔류에 성공한 울산 HD가 2025년 피날레 무대에 오른다.
울산은 9일 오후 7시 일본 마치다 기온 스타디움에서 마치다 젤비아와 2025~2026시즌 아시아챔피언스리그 엘리트(ACLE) 리그 스테이지 6차전을 치른다.
ACLE에서 5경기를 소화한 울산은 승점 8점(2승2무1패)으로 6위에 위치해 있다. 마치다의 승점도 8점이다. 울산보다 골득실에서 앞서 4위에 위치했다. FC서울과 산프레체 히로시마도 나란히 승점 8점이다.
울산은 승리하면 선두인 비셀 고베(승점 12) 추격에 박차를 가할 수 있다. 울산은 9위로 K리그1 여정을 마쳤다. 지난달 30일 홈에서 열린 제주 SK와 K리그1 38라운드 최종전에서 0대1로 석패했지만, 잔류에 성공했다.
아직 울산의 시즌은 끝나지 않았다. 마치다와 최종전에서 유종의 미를 거두겠다는 목표다. 울산은 이번 시즌 강행군으로 주축 선수들의 크고 작은 부상이 있었다. 최근 중원의 핵심인 고승범과 보야니치가 복귀해 힘을 보탠 점은 호재다.
아시아 무대에서 울산은 최고의 방패를 자랑한다. ACLE에서 조현우(2경기 2실점)와 문정인(3경기 1실점)이 번갈아가며 골문을 지키며 12개팀 중에 산프레체 히로시마와 가장 적은 실점을 기록하고 있다. 누가 출격해도 안정적인 골문과 주장인 김영권을 중심으로 한 수비가 강점이다.
울산은 지난달 5일 고베(0대1 패), 26일 부리람 유나이티드전(0대0 무)에서 K리그1 잔류 싸움에 집중하느라 최정예를 가동할 수 없었다. 이번 마치다전에서는 총력전을 펼쳐 승전고를 울리겠다는 의지다.
|30일 울산문수축구경기장에서 열린 울산HD와 제주 SK FC의 K리그1 2025 경기. 울산 노상래 감독대행이 경기를 준비하고 있다. 울산=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.11.30/
엄원상 허율 루빅손 김민혁이 ACLE에서 득점포를 가동했다. 울산이 승점 3점을 손에 넣기 위해 최전방 공격수 말컹과 허율의 득점포가 필요하다.
마치다에는 울산 유스 출신인 오세훈이 버티고 있다. 지난달 25일 강원FC와 5차전 원정에서 3대1 승리를 거뒀는데, 당시 오세훈이 세 번째 골을 넣었다. 전직 K리거인 나상호도 몸담고 있다. 2025시즌 고베를 꺾고 일왕배 정상에 오른 일본의 신흥 강호다.
노상래 감독대행은 "리그 최종전을 패하면서 팬들에게 죄송한 마음이 있다. 이번 마치다전은 최상의 컨디션을 보인 선수를 토대로 꾸려 조직력을 극대화할 계획이다. 원정에서 반드시 승점 3점을 손에 넣겠다"라고 유종의 미를 다짐했다.
조현우 역시 "실망스러운 모습으로 팬들 기대에 못 미치는 시즌을 보냈다. 마치다전에서 선수들과 의기투합해 최종전에서 반드시 승리하고 싶다"고 다짐했다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com
