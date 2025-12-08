'배구 저변 확대와 유망주 발굴 목표' 2025 김천 KOVO컵 유소년 배구대회 성료

기사입력 2025-12-08 14:13


'배구 저변 확대와 유망주 발굴 목표' 2025 김천 KOVO컵 유소년 …

[스포츠조선 나유리 기자]한국배구연맹(KOVO)과 김천시가 주최?주관하고 문화체육관광부, 국민체육진흥공단이 후원한 2025 김천 KOVO컵 유소년 배구대회가 성황리에 막을 내렸다.

12월 6일부터 12월 7일까지 이틀 동안 펼쳐진 이번 대회에서는 KOVO가 지원하는 전국 유소년 배구교실 초등학교 42개팀이 참여해 갈고 닦은 실력을 선보였다.

그 결과, 초등부 중학년(3~4학년 혼성팀)에서는 남양주 별가람초, 고학년(5~6학년)에서는 남자부 광주 어등초와 여자부 김천 금릉초가 우승을 거머쥐었다. 대회 MVP는 중학년에서 김시현(남양주 별가람초), 고학년 남자부 김수로(광주 어등초), 여자부 안민하(김천 금릉초)가 차지하면서 그동안 흘린 땀과 노력의 결실을 수확했다.

한편, KOVO컵 유소년 배구대회는 유소년 배구 클럽 문화 조성을 목적으로 2013년부터 시작해 매년 동·하계에 걸쳐 전국 유소년 선수들이 실력을 뽐낼 수 있는 장으로 자리매김해왔다.

KOVO 관계자는 "유소년 선수들이 꿈을 키우고 기량을 마음껏 펼칠 수 있는 장을 마련하기 위해 지속적으로 대회를 발전시켜 나가겠다"며 "앞으로도 한국 배구의 많은 유망주를 발굴할 수 있도록 다양한 유소년 프로그램을 확대해 나갈 계획"이라고 밝혔다.


나유리 기자 youll@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

송지은, 박위가 여자 문제? "속상해 눈물, 침대에서 꼴 보기 싫더라"

2.

[SC이슈] 박나래, 매니저 갈등 해소→방송 중단 선언 “동료들에게 민폐 못 끼쳐, 활동 멈춘다”

3.

박나래, 활동 중단한다 "매니저와 오해 풀었지만..민폐 끼칠 수 없어" [전문]

4.

유병재, ♥이유정과 공개 열애 1년만 기쁜 소식.."연 매출 100억 회사 대표"

5.

'15억 손해·헬스장 폐업' 양치승, 주식·코인도 폭락 "손실 엄청나" ('막튜브')

스포츠 많이본뉴스
1.

17승 투수가 마이너 계약으로 ML 간다고? 말도 안된다 "협상 마무리 단계"

2.

대충격 트레이드 또 떴다! '1위 포수' 유망주를 팔다니 → 이 정도면 지옥행 인정. '157km 좌완' 얻었다

3.

[단독]경남, 새 사령탑에 배성재 전 충남아산 감독 '확정'

4.

김현수 뺏겼지만 박해민 지킨 우승팀에 새카드 도착, 13홈런 유망주, 12승 투수, KS 승리투수가 군에서 돌아온다

5.

A로드-박찬호를 텍사스로 이끈 스포츠계 거물, ML 정상은 밟지 못하고 떠났다

스포츠 많이본뉴스
1.

17승 투수가 마이너 계약으로 ML 간다고? 말도 안된다 "협상 마무리 단계"

2.

대충격 트레이드 또 떴다! '1위 포수' 유망주를 팔다니 → 이 정도면 지옥행 인정. '157km 좌완' 얻었다

3.

[단독]경남, 새 사령탑에 배성재 전 충남아산 감독 '확정'

4.

김현수 뺏겼지만 박해민 지킨 우승팀에 새카드 도착, 13홈런 유망주, 12승 투수, KS 승리투수가 군에서 돌아온다

5.

A로드-박찬호를 텍사스로 이끈 스포츠계 거물, ML 정상은 밟지 못하고 떠났다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.