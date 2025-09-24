스포츠조선

우리금융·ABL생명, 조손가정에 추석맞이'행복꾸러미' 전달

기사입력 2025-09-24 14:57


우리금융·ABL생명, 조손가정에 추석맞이'행복꾸러미' 전달

우리금융그룹 우리금융미래재단이 계열사로 편입된 ABL생명과 함께 전국 조손가정 7000세대에 추석맞이 행복꾸러미를 전달했다.

24일 우리금융미래재단에 따르면 지난 23일 ABL생명 임직원들과 함께 명절 물품인 '우리금융 행복 꾸러미'를 직접 포장하는 봉사활동을 진행했다. 봉사활동은 우리금융미래재단이 진행하는 '추석맞이 조손가정 생계물품 지원사업'의 일환으로 진행됐다. '행복 꾸러미'는 사골곰탕, 떡갈비, 영양죽, 버섯영양밥 등 명절 식료품과 함께 조부모 영양제, 손자녀 종합비타민, 가족 위생물품 등 16종의 생필품으로 구성됐다. 지원물품은 전국에 있는 복지기관을 통해 7,000세대의 저소득 조손가정에게 전달될 예정이다.

임정룡 우리금융그룹 회장은 "우리 주변의 어려운 이웃들까지 모두 풍성한 명절을 보내길 바라는 마음으로 임직원들과 함께 정성을 담았다"며 "어려운 환경에서도 손주들을 위해 헌신하시는 어르신들과 씩씩하게 자라나는 아이들에게 저희의 응원이 따뜻한 힘이 되길 바란다"고 말했다.

한편 우리금융미래재단은 우리금융그룹 대표 사회공헌재단으로 발달장애인, 자립준비청년, 사회를 위해 헌신한 군인·소방·경찰 등 우리 사회 취약계층을 지원하는 다양한 사업을 펼치고 있다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[인터뷰②] 이병헌 "손예진♥현빈에 '다른 부부 연기 어떠냐' 묻는 임시완..아직 어려"('어쩔수가없다')

2.

[인터뷰④] 이병헌 "이민정 유튜브서 42분 모자이크 굴욕? 오히려 안도감 생겨"('어쩔수가없다')

3.

'문경찬♥' 박소영 "결혼 후에도 여사친에 조언 구하는 건 너무 치욕적"

4.

[SC현장] "1만 회 기뻐, 임영웅 꼭 함께하고파"…안방마님 엄지인→새 얼굴 박철규가 이끌어 갈 新 '아침마당'(종합)

5.

임하룡 "장동건 조부상 조의금 5만원→子결혼식 100만원 내더라…나중에 크게 쐈다"(인생수업)

연예 많이본뉴스
1.

[인터뷰②] 이병헌 "손예진♥현빈에 '다른 부부 연기 어떠냐' 묻는 임시완..아직 어려"('어쩔수가없다')

2.

[인터뷰④] 이병헌 "이민정 유튜브서 42분 모자이크 굴욕? 오히려 안도감 생겨"('어쩔수가없다')

3.

'문경찬♥' 박소영 "결혼 후에도 여사친에 조언 구하는 건 너무 치욕적"

4.

[SC현장] "1만 회 기뻐, 임영웅 꼭 함께하고파"…안방마님 엄지인→새 얼굴 박철규가 이끌어 갈 新 '아침마당'(종합)

5.

임하룡 "장동건 조부상 조의금 5만원→子결혼식 100만원 내더라…나중에 크게 쐈다"(인생수업)

스포츠 많이본뉴스
1.

"몇 번을 만류했는데" KIA 154㎞ 파이어볼러 은퇴라니, 고작 25살인데 왜 의지 확고했나

2.

'초대박' LAFC 최초 역사! 다 손흥민 덕분이다→이주의 선수 선정…SON 때문에 전술까지 싹 다 바꿨어

3.

투수도 글러브 모자 던지며 괴로워했다…159.5㎞에 번트가 낳은 비극 "무서운 장면"

4.

또또또또 '오피셜' 발표! SON, SON, SON! 어딜 가도 쏘니다..."손흥민, 우승 희망에 불 지폈어" 메시까지 제친 '흥부 듀오' 괴력, 파워랭킹 6위 등극

5.

또 미친 듯 던진 오타니 '6이닝 8K 무실점', 가을야구 1선발답다...14G ERA 2.87 정규시즌 마무리

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.