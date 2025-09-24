스포츠조선

대신증권, 기간 한정 마이크로 E-미니 나스닥100 수수료 인하

기사입력 2025-09-24 16:53


대신증권, 기간 한정 마이크로 E-미니 나스닥100 수수료 인하

대신증권이 10월 31일까지 '해외선물 나스닥 헌터즈, 수수료 봉인작전'을 진행한다고 24일 밝혔다. 해외선물 투자 고객을 대상으로 수수료 인하 이벤트다.

대신증권에 따르면 이벤트는 미국 시카고상품거래소(CME)에서 거래되는 마이크로 E-미니 나스닥100(Micro E-mini Nasdaq-100) 상품의 수수료를 기존 1계약당 2달러에서 0.45달러로 인하한다. 대신증권 해외선물 계좌를 보유한 고객이라면 별도 이벤트 신청 없이 자동으로 적용되며, 신규로 계좌를 개설한 고객은 이벤트 신청 후 다음 영업일 체결 분부터 할인 적용된다. 마이크로 E-미니 나스닥100은 나스닥100 지수를 기초자산으로 하며, 기존 E-미니(E-mini) 대비 1/10규모로 설계돼 소액 투자자도 쉽게 접근할 수 있다. 유동성도 풍부해 대표적인 주가지수 마이크로 해외선물 상품으로 뽑힌다.

김태진 대신증권 해외투자상품부장은 "마이크로 해외선물은 표준 해외선물 상품 대비 계약 단위가 1/10 이상 적어 상대적으로 적은 금액에 거래가 가능하다"며 "수수료 인하 혜택을 계기로 나스닥 마이크로 선물 상품에 대한 투자 기회를 넓혀 보길 바란다"고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

콜드플레이 콘서트서 딱걸린 불륜커플, 입 열었다 "보이는 상황과 달라"[SC이슈]

2.

임하룡 "장동건 조부상 조의금 5만원→子결혼식 100만원 내더라…나중에 크게 쐈다"(인생수업)

3.

오은영, 사자머리 대신 수수한 생머리 ‘포착’..채시라 “언니가 밥 사줘”

4.

'불법도박' 이진호, 이번엔 음주운전 적발..소속사 "입장 정리후 발표"[공식]

5.

‘76세’ 전유성 위독설 “사실무근”..폐기흉으로 입원 치료 중

연예 많이본뉴스
1.

콜드플레이 콘서트서 딱걸린 불륜커플, 입 열었다 "보이는 상황과 달라"[SC이슈]

2.

임하룡 "장동건 조부상 조의금 5만원→子결혼식 100만원 내더라…나중에 크게 쐈다"(인생수업)

3.

오은영, 사자머리 대신 수수한 생머리 ‘포착’..채시라 “언니가 밥 사줘”

4.

'불법도박' 이진호, 이번엔 음주운전 적발..소속사 "입장 정리후 발표"[공식]

5.

‘76세’ 전유성 위독설 “사실무근”..폐기흉으로 입원 치료 중

스포츠 많이본뉴스
1.

LAD 팬들 분노 폭발! '오타니 6이닝 8K 무실점', 이 경기를 망친 스캇 10번째 블론세이브...로버츠, 마무리 바꿀까?

2.

'1위 추격' 한화-'8연전' SSG, 달콤한 비가 온다…취소 시 '10월 편성'

3.

최악의 날벼락! 황희찬 결국 자리 뺏긴다→2부리거에 바이아웃 980억?…울버햄튼 '쿠냐 대체자' 영입 정조준

4.

KBO 경쟁균형세 어떻게 달라지나…샐러리캡 하한선+원클럽맨 예외조항 생겼다

5.

MLS 공식발표 '손흥민의 LAFC, 메시 넘었다'...파워랭킹 10→6위 폭풍 상승 "우승 희망 되살렸다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.