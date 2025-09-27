전립선 비대증 오해와 진실…"치료 후 소변 시원하게 가능할까?"

|
[스포츠조선 장종호 기자] 전립선은 방광에서 소변이 나가는 출구 쪽에서 요도 주변부를 감싸며 위치한다.
전립선 비대증은 만성질환이다. 전립선을 완전히 제거한다면 비대증에서 해방될 수 있겠지만, 암 환자 등 특수한 경우가 아니면 요실금, 발기부전 등 부작용이 생기거나 기타 수술 관련 합병증 위험 탓에 완전 제거하지 않는다.
전립선 비대증을 수술적으로 해결하더라도 결국 시간이 지나면 전립선은 다시 커지고 요도가 다시 막힐 수 있는 등 완치는 불가능하다.
무엇보다 굉장히 오랜 기간 서서히 진행하기에 환자가 점점 적응하고 참고 지내면서 결국 방광 및 콩팥까지 망가진 후에야 뒤늦게 치료하는 경우가 드물지 않은 만큼, 조기에 상태를 확인하고 적절한 치료 등 관리를 받는 게 필요하다.
◇전립선 비대증에 대한 오해
전립선 비대증 환자들이 가장 많이 하는 오해로는 크게 4가지를 들 수 있다.
먼저 '당일 치료로 모든 게 해결된다'는 오해다. 반은 맞고 반은 틀리다. 실제 수술 및 입원은 당일 끝나는 경우가 대부분이지만, 적어도 1박 2일, 길면 3박 4일 소변줄(유치 도뇨관)을 끼고 생활하는 경우가 있어 종합병원급 이상 의료기관에서는 수술 후 관리 등 안전을 위해 입원을 유지한다.
'수술 후 약을 끊을 수 있다'는 것도 오해다. 역시 반은 맞고 반은 틀리다. 전립선 비대증 수술은 전립선에 의해 막힌 요도를 다시 뚫어주는 것이지, 과민성 방광 및 저 활동성 방광 등 방광 기능 이상에 대한 치료가 아니다. 수술 후 1년째 15~55% 비율의 환자들이 약물을 지속하는 것으로 집계되고 있다.
'젊은 시절처럼 소변을 볼 수 있다'도 오해다. 앞서 말한 방광 기능과 밀접한 관련 있는 문제다. 뒤에서 소변을 짜주는 방광의 수축력이 약하면 결국 소변은 약할 수밖에 없다. 민감도가 높으면 자주 소변을 보기도 한다. 물론 약물로 추가적인 해결이 가능한데, 전립선 비대증 증상이 오래 진행되고 이에 따라 방광 기능이 오래도록 망가졌다면 그만큼 회복이 어렵다는 게 핵심이다. 다시 말해 증상이 가벼운 초기에 수술을 결정하는 게 목표 달성에 유리하다.
'신기술은 재발 또는 부작용이 없다'도 대표적인 오해다. 최근 10년 사이 전립선 비대증에 대한 새로운 수술법이 많이 나왔다. 그만큼 환자가 많다는 뜻이다. 수술로 인한 이득 대비 요실금, 마취 위험성, 감염 등 위험성도 분명 존재한다. 신기술이라고 해서 재발 또는 부작용이 전혀 없다고 할 수 없다.
◇전립선 비대증, 무조건 수술?
전립선 비대증은 반드시 수술해야만 치료되는 건 아니다.
보존적 치료, 약물 치료에도 적절한 수준으로 배뇨 기능이 개선되지 않는 경우, 수술적 치료 외에 다른 치료(약물 등)를 원치 않는 경우 수술을 고려한다.
물론, 재발성 요폐, 재발성 요로감염, 방광결석, 치료 저항성 육안적 혈뇨, 수신증, 범람 요실금 등이 있는 환자는 의학적으로 반드시 수술이 필요하다.
전립선 비대증 수술법은 다양하다.
우선 경요도 전립선 절제술(TURP)이 있다. 이는 1980년대부터 이미 널리 시행되는 세계적으로 보편적인 수술이다. 내시경 기구를 이용해서 전립선을 안쪽에서부터 한땀 한땀 깎아나가는 방법이다. 오랜 기간 많은 데이터를 기반으로 효과가 검증됐고, 건강보험 적용으로 비용도 저렴하다.
두 번째는 '홀뮴 레이저 전립선 적출술(HoLEP)'이다. 칼 종류가 아닌 레이저로 귤껍질에서 알맹이를 분리하듯 전립선을 통으로 제거하는 수술이다. 역시 오랜 기간 데이터가 쌓여 검증됐고, 수술 시간이 짧으며, 건강보험 적용으로 비용이 저렴하다는 장점이 있다. 다만, 수술 난도가 높기에 집도의의 숙련도에 크게 영향을 받는다.
세 번째는 '전립선 결찰술(Urolift)'이다. 전립선을 자르지 않고, 소변줄을 달지도 않는다. 내시경을 이용해 이식형 결찰사(실)를 박아 넣어서 커튼을 걷어내듯이 전립선을 요도에서 걷어내는 방법이다. 수술 시간이 극단적으로 짧고, 국소마취로도 수술이 가능하다는 장점이 있다. 그러나 내시경 자체가 통증이 심할 수 있고, 증상 개선 효과가 떨어지며 재발률이 높은 단점이 있다.
네 번째는 '고온수증기 치료(Rezum)'이다. 구멍이 뚫린 바늘을 통해 고온 수증기를 전립선에 쏴서 태우는 수술이다. 효과가 나타나기까지 시간이 오래 걸린다는 단점이 있다. 태웠을 때 조직이 바로 없어지는 게 아니라, 처음에는 조직이 부었다가 타 죽은 세포들이 자연스레 체내 흡수되기까지 시간이 걸리기 때문이다.
다섯 번째는 '워터젯 로봇 수술(Aquablation)'이다. 로봇팔에 워터젯 분사기가 달려 있는데, 이 기구를 요도 쪽에 위치해 제거하고 싶은 전립선 비대 부위를 초음파로 디자인한 뒤 제거하는 방법이다. 수술 시간이 짧고 효과도 부족함이 없다. 다만, 수압으로 절제하는 동안 지혈이 전혀 안 되는 등 출혈이 많고, 비용이 비싸다는 단점이 있다.
여섯 번째는 가장 최신기법인 '아이틴드(iTind)'이다. 우리나라에서는 올해 5월부터 시행됐다. 그물 같은 철제 구조를 전립선 안쪽에 고정하고 며칠간 꽉 눌러 조직을 괴사시킨 뒤 이후 철제 구조를 제거해 전립선이 그 모양대로 유지하게 하는 방법이다. 단, 최신기법이기에 데이터가 매우 부족하고, 효과에 대한 논란이 있다.
이밖에 개복 단순 전립선 전절제술, 전립선 동맥 색전술, 경요도 전립선 절개술 등 수술법이 있는데, 굉장히 특수한 경우 시행되거나 부작용이 많고, 효과가 그다지 높지 않아 잘 시행되지 않고 있다.
부천세종병원 안동현 과장(비뇨의학과)은 "무조건 간편한 시술을 원하고, 소변줄도 끼기 싫은 환자는 전립선 결찰술 또는 아이틴드를 권장한다"며 "'효과 좋고 재발 없는 게 최고, 다시 비뇨의학과 올 일이 없으면 좋겠다'하는 환자는 홀뮴 레이저 전립선 적출술, 고온수증기 치료를, '효과는 좀 적어도 부작용이 절대 없어야 한다'는 환자는 전립선 결찰술, 고온수증기 치료, 아이틴드를 권장한다"고 말했다.
이어 "한가지 이유만을 강하게 고집하며 수술법을 선택하는 건 최선이 아니다"라며 "내 전립선의 크기와 모양이 요도를 얼마나 좁아지게 만드는지 그 상태를 비롯해 효과·부작용·간편성·비용 등 여러 가지 사항을 다 고려하고 전문의와 충분히 상의한 뒤 수술법을 선택하는 게 중요하다"고 덧붙였다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com
|