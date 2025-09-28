'열기 후끈' 제29회 노스페이스컵 전국 스포츠클라이밍 대회 성료

'열기 후끈' 제29회 노스페이스컵 전국 스포츠클라이밍 대회 성료
제29회 노스페이스컵 전국 스포츠클라이밍 대회 개최사진=전상희 기자

영원아웃도어(대표 성기학)의 글로벌 아웃도어 브랜드 노스페이스와 대한산악연맹이 공동 주최·주관한 '제29회 노스페이스컵 전국 스포츠클라이밍 대회'가 27일 서울 올림픽공원 한얼광장에서 개최됐다. 이번 대회에는 144명의 동호인 선수들이 참가해 열띤 경쟁을 펼쳤다.전상희 기자 nowater@sportschosun.com



