제29회 노스페이스컵 전국 스포츠클라이밍 대회 27일 열려...어린이 클라이머도 활발 참가 '눈길'

기사입력 2025-09-28 11:27

");}
content'>

제29회 노스페이스컵 전국 스포츠클라이밍 대회 27일 열려...어린이 클…
어린이 클라이머의 멈추지 않는 등반!

영원아웃도어(대표 성기학)의 글로벌 아웃도어 브랜드 노스페이스와 대한산악연맹이 공동 주최·주관한 '제29회 노스페이스컵 전국 스포츠클라이밍 대회'가 27일 서울 올림픽공원 한얼광장에서 개최됐다. 한 어린이가 인공암벽 오르기 체험에 참가하고 있다. 사진=전상희 기자

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

‘성폭행 무혐의’ 김건모, 6년 만에 눈물의 복귀 “결혼도 이혼도 했다”

2.

노사연, 12kg 감량 "위고비 부작용에 포기, 다이어트 약 효과 無" ('동치미')

3.

'3달에 3천만원 펑펑"..남편 울분 "프랑스人 예비신부 과소비, 제어 안돼" (결혼지옥)

4.

'코미디의 큰 별' 전유성 떠나다…후배들 눈물 속에서 "이젠 하늘 무대로"[종합]

5.

"왜 상의도 안하고 결정해"…박서진, 큰맘먹고 가족 해외여행 계획했는데…부모님 '냉랭'(살림남)[SC리뷰]

연예 많이본뉴스
1.

‘성폭행 무혐의’ 김건모, 6년 만에 눈물의 복귀 “결혼도 이혼도 했다”

2.

노사연, 12kg 감량 "위고비 부작용에 포기, 다이어트 약 효과 無" ('동치미')

3.

'3달에 3천만원 펑펑"..남편 울분 "프랑스人 예비신부 과소비, 제어 안돼" (결혼지옥)

4.

'코미디의 큰 별' 전유성 떠나다…후배들 눈물 속에서 "이젠 하늘 무대로"[종합]

5.

"왜 상의도 안하고 결정해"…박서진, 큰맘먹고 가족 해외여행 계획했는데…부모님 '냉랭'(살림남)[SC리뷰]

스포츠 많이본뉴스
1.

또 터졌다! 손흥민, 정상빈 앞에서 4경기 연속골 '폭발'...'흥부듀오' 부앙가도 또 '골맛'

2.

'英 BBC 충격 분석' 손흥민 없으니 진짜 못 이긴다…포스테코글루, '승격팀' 선덜랜드에 0-1 패배 "승리 못하는 패턴으로 발전"

3.

[EPL 리뷰]'맨유 역대 최악의 감독 찜!' 아모림, 브렌트포드전 1-3 완패로 88년만에 굴욕史…승률 27%→14위 추락

4.

'토전드' 손흥민처럼 센스있게 떠나! 'GOOD BYE' 맨유 캡틴→"잔류하고 싶으면 아모림 경질시켜"

5.

'대충격! 최하점이라니' 한국축구의 미래였던 양민혁, 어쩌다 이렇게 망가졌나. 악몽이 된 챔피언십 선발 데뷔전, 일대일 찬스 놓치고 최저평점 수모

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.