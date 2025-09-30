동원그룹, AI 인재 육성 위한 대국민 경진대회 ‘AI 컴피티션’ 개최

동원그룹(회장 김남정)과 KAIST(총장 이광형)가 공동 주최한 대국민 AI 경진대회 '2025 동원 AI 컴피티션(Competition)' 본선이 30일 서울 서초구 양재동 aT센터에서 열렸다.
이번 대회의 주제는 'LLM 기반 소비자 유형(페르소나) 생성 및 신제품 수요 예측'이다. 이는 신제품 출시 전 잠재고객의 구매 의사를 AI로 미리 파악하고자 하는 기업의 니즈에 대한 도전 과제다.
참가팀들은 △연령·성별·가구 형태·월소득 등 인구통계학적 특성 △가공식품 및 간편식(HMR) 선호도 △온라인몰 구매 후기 △구매 빈도 등 다양한 데이터를 기반으로 가상의 소비자 페르소나를 생성했다. 이후 이를 통해 '동원맛참', '리챔 오믈레햄', '덴마크 하이그릭요거트' 등 동원F&B의 신제품 구매 의사를 예측하는 모델을 개발, 95% 이상의 높은 정확도를 기록했다.
심사는 KAIST 김재철 AI 대학원의 정송, 심현정, 김기응, 장동인, 신기정 교수와 서울대학교의 이준환 교수, 美 일리노이대학교 이문태 교수 등 학계 전문가와 PwC, 마이크로소프트, AWS(아마존), 삼성SDS 소속 AI 전문가들이 맡았다. 심사 기준은 완성도, 사업성, 창의성, 확장성, 설득력 등 다양한 관점에서 이뤄졌다.
한편 동원그룹은 AI 인재 양성과 생태계 조성을 위해 노력하고 있다. 김재철 동원그룹 명예회장은 KAIST에 544억 원을 기부해 '김재철AI대학원' 설립에 기여하는 등 AI 분야 인재 양성을 위해 적극 지원하고 있다. 또한 동원그룹은 지난해 자체 AI 플랫폼 동원GPT를 도입하고, 실습 교육과 사내 경진대회를 통해 임직원들이 업무 전반에서 AI를 활용하도록 지원하고 있다.
김남정 동원그룹 회장은 "AI가 몰고 오는 거대한 변화의 파도 앞에서 AI 확산과 발전에 앞장서야 한다는 사회적 책임을 실천하고자 이번 대회를 개최했다"며 "앞으로도 대한민국의 AI 경쟁력 강화를 위해 다방면으로 지원할 것"이라고 말했다.
'2025 동원 AI 컴피티션' 본선 무대는 동원그룹 공식 유튜브 채널 동원TV에서 생중계된다.전상희 기자 nowater@sportschosun.com