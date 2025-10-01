HDC현대산업개발, 스마트 기술로 시스템 고도화…차세대 디지털 건설 환경…

|
AI와 드론을 비롯한 스마트 기술이 확산하면서 건설업계는 효율성과 안전성을 동시에 높일 수 있는 새로운 전환기를 맞이하고 있다.
최근에는 스마트 건설 환경 구축의 일환으로 메이사와 클라우드 기반의 드론 플랫폼 도입을 위한 업무협약을 체결했다. 메이사가 드론·위성 데이터 기반의 디지털 트윈 솔루션을 공급하며 ICT 기술력을 인정받은 만큼, 드론·BIM 기술 융합을 통해 HDC현대산업개발의 현장 생산성과 안전성을 향상하고 함께 차세대 디지털 건설 환경을 구현하기 위해 공동 연구개발을 진행할 계획이다.
HDC현대산업개발은 드론을 활용한 현장 관리 체계도 전국의 모든 현장에 확대 적용할 예정이다. 이 경우 드론을 활용한 섬세한 촬영과 영상 분석이 가능해져 착공부터 준공까지 현장 기록과 원가관리의 효율성을 높일 수 있을 것으로 기대된다. 또 드론을 활용하게 되면 대규모 현장의 사각지대 모니터링이 수시로 가능해져 안전 관리 측면에서도 활용성이 높을 것으로 예상된다.
HDC현대산업개발 관계자는 "4차 산업 흐름에 맞춰 드론 기술 도입과 함께 데이터 기반의 현장 관리 체계를 구축함에 따라 더 정밀하고 쉽게 공정의 효율성과 현장의 안전성을 높일 수 있다"라며 "건설 현장의 디지털 전환과 자동화를 통해 경쟁력을 높이며, 현장 관리시스템을 고도화하기 위해 지속해서 전문적인 기업들과 협업해 기술을 개발할 것"이라고 말했다.
앞으로도 HDC현대산업개발은 메이사와 함께 다양한 스마트 건설기술을 연구·개발해 나갈 계획이다. 세부적으로 AI를 활용해 파일을 탐지하고 관입 깊이를 계산하는 기술, 드론 실시간 스트리밍을 통한 영상 분석과 AI 안전 관리 기술, BIM 도면을 올려 실제 현장을 기반으로 한 3차원 모델을 구현하는 기술을 개발한다는 방침이다. 드론과 BIM을 연계해 공정과 원가를 효율적으로 관리하는 솔루션, 드론 영상 분석을 활용한 골조 검측 기술 등도 추진 중이다. 이 밖에도 현장 운영 과정에서 나온 경험을 바탕으로 다양한 솔루션을 고도화하며, 스마트 건설기술을 활용한 새로운 사업 모델 발굴에도 협력할 예정이다.
CCTV 통합관제센터, 타워크레인 CCTV 확대…전 현장 적용해 신속한 대응체계 구축 계획
HDC현대산업개발은 이전에도 다양한 기술을 현장에 도입하며 기술 개발과 안전 관리 등에 힘써왔다. 대표적으로 HDC현대산업개발은 안전 관리 사각지대를 없애기 위해 2022년부터 CCTV 통합관제센터를 운영하고 있다.
최근에는 현장의 CCTV통합관제센터 증축 작업을 통해 기능을 강화하는 계획도 추진하고 있다. CCTV통합관제센터 기능이 확대되면 지상·지하층을 포함한 전 현장 사각지대에서 발생할 수 있는 위험 요인을 수시로 관찰할 수 있게 된다. 특히, 근로자들의 안전상태를 조기에 파악하고 관리할 수 있어 신속한 대응체계를 구축할 수 있고 실질적인 안전사고 재발 방지도 가능해진다. 이를 위해 HDC현대산업개발은 기술을 구현할 수 있는 관련 기업과 협업해 AI CCTV 활용방안에 대해 검토 중이다.
HDC현대산업개발의 천안 아이파크 시티 현장을 시작으로 군산 레이크시티 아이파크, 춘천 레이크시티 아이파크, 서울원 아이파크, 광주 센테니얼 아이파크 등에 CCTV 확대를 순차적으로 도입하고 있으며, 전국 각지의 현장으로 타워크레인 CCTV를 확대 적용할 계획이다.
안전관리자 자기주도 학습 시스템 구축, 노사 합동 안전 점검 등 현장 안전 관리 강화
현장 관리 시스템 고도화뿐만 아니라 안전관리자의 안전의식을 고취하기 위한 노력도 진행 중이다. HDC현대산업개발은 지난여름 안전·보건 관리자의 역량 향상을 위해 자기 주도 학습 시스템도 새롭게 구축했다. 기존에 일회성으로 진행되던 사내외 강사를 통한 교육에서 벗어나 상시 변경되는 안전 기준을 효과적으로 접하며, 온라인 시험을 통해 표준 역량 이상을 지닌 다수의 안전·보건관리자를 배양할 수 있도록 한다는 것이다. 특히 회사의 안전·보건관리자의 역량을 높이기 위해 자기주도 학습 시스템을 확산하기 위한 노력 중이다.
HDC현대산업개발은 안전·보건관리자의 역량 강화에 더해 현장 내 모든 근로자의 안전 인식 개선을 위한 노력도 이어가고 있다. 최근에는 노동조합과 함께 이문 아이파크 자이, 강변역 센트럴 아이파크 현장에서 합동 안전 점검을 시행했다. 산업재해 예방 정책 기조에 맞춰 기존의 정기적인 경영진 현장 점검을 강화하는 차원에서 노사가 함께 중대재해 예방을 위해 단결해 나간다는 의미다. 또한 하반기 중 전 현장에 근로자 보호와 안전 문화 정착을 위한 컨설팅을 기획해 현장 안전 관리 체계를 한층 강화할 예정이다.
조태제 HDC현대산업개발 대표이사(CSO)는 "근로자들의 능동적인 참여와 실천이 가장 강력한 안전장치로 작동하기 때문에 안전 최우선 문화 정착을 위해 노력을 끊임없이 해야 한다"라며 "앞으로도 전사적 차원에서 안전 관리 역량 강화를 위해 더 능동적이고 적극적인 제도를 마련하고 시스템을 개선해 한층 강화된 안전 환경을 구축해 나갈 것"이라고 밝혔다.
HDC현대산업개발은 AI와 DX 기반의 기술을 현장에 도입해 기존 안전 관리 방식을 강화하고 지속 가능한 안전 문화 정착을 위해 노력하고 있다. 현장에서는 드론·3D스캐닝을 활용한 디지털 트윈 기술을 통해 공정 데이터를 실시간으로 분석하고 시각화함으로써 공사의 효율성과 안전성을 높이고 CCTV통합관제센터 기능 강화를 통해 보다 빠르게 현장의 위험 요소를 감지하고 대응할 수 있는 작업 환경을 구축하고 있다. 이런 기술 발전에 맞춰 스마트 건설 환경을 구축하고 안전 중심의 작업 환경을 조성하며 현장 안전 관리 문화 혁신을 이어갈 계획이다.
HDC현대산업개발 관계자는 "현장 안전 관리 체계를 강화하기 위해 꾸준한 안전 점검과 더불어 전사적인 차원의 안전 캠페인과 안전보건 관련 책임자 교육 등을 지속할 것"이라며, "4차 산업 흐름에 맞춰 AI와 DX를 접목할 수 있는 부분을 찾아 관리 체계를 발전시켜 안전 문화 정착에 최선을 다하겠다"라고 밝혔다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com