[부음]최창걸씨(고려아연그룹 명예회장) 별세

최종수정 2025-10-06 13:50

최창걸씨(고려아연그룹 명예회장) 별세=6일, 서울아산병원 장례식장 20호실, 조문개시 7일 오전 10시, 영결식 10일 오전 8시 고려아연 본사 15층

<
/div>

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

린, 이혼 후 첫 명절 소감 “연휴엔 컵라면·낮잠·넷플릭스가 최고”[SCin스타]

2.

김준희 “샤넬 VIP 되려 10억 썼다”…명품 중독 고백[SC리뷰]

3.

故 이의수, 22살에 스스로 안타까운 선택..오늘(6일) 8주기

4.

'돌돌싱맘' 이지현, 미용사 대박나더니..결국 떠났다 "아이들 위해 결정"

5.

차태현, '함께 소속사 차린' 조인성 폭로 "사무실에 싼 물건 많이 사놔" ('핑계고')

연예 많이본뉴스
1.

린, 이혼 후 첫 명절 소감 “연휴엔 컵라면·낮잠·넷플릭스가 최고”[SCin스타]

2.

김준희 “샤넬 VIP 되려 10억 썼다”…명품 중독 고백[SC리뷰]

3.

故 이의수, 22살에 스스로 안타까운 선택..오늘(6일) 8주기

4.

'돌돌싱맘' 이지현, 미용사 대박나더니..결국 떠났다 "아이들 위해 결정"

5.

차태현, '함께 소속사 차린' 조인성 폭로 "사무실에 싼 물건 많이 사놔" ('핑계고')

스포츠 많이본뉴스
1.

예보에 없는 비가, 계속 내린다...더 큰 구름이 몰려온다, 삼성-NC전 정상 개최 가능? [WC1 현장]

2.

NC-삼성 경기 앞둔 라팍 현재상황, 와일드카드 1차전 열릴 수 있을까[대구 현장]

3.

'미국 정복' 흥부 듀오 해냈다! 손흥민 키패스 4회→부앙가 결승골+득점 선두 등극...LA FC, 애틀랜타전 1-0 승리→5연승 질주

4.

'극적 16강 진출' 한국의 16강 상대는 모로코...10일 맞대결, '3회 연속' U-20 월드컵 8강 진출 도전

5.

'U-23 아시안컵 본격 준비' 이민성호, 사우디아라비아 전지훈련 출국...두 차례 평가전 예정

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.