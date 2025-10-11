[직장인을 위한 오늘의 운세] 2025년 10월 13일 월요일 오늘의 띠별 운세 (음력 8월 22일)

기사입력 2025-10-13 07:00


[직장인을 위한 오늘의 운세] 2025년 10월 13일 월요일 오늘의 띠…



쥐띠 : 남의 말에 귀 기울일 때 입니다. 언행을 각별히 조심하십시요.

60년생 : 배우자의 건강에 신경을 쓰십시요. 큰 돈이 지출될 수 있습니다.

72년생 : 정주지 마십시요. 바람같이 왔다가 바람같이 사라질 연인입니다.

84년생 : 후회하고 있군요. 하지만 곧 나아지니 휴식하십시요. 가끔씩의 휴식은 약이됩니다.

96년생 : 말 한마디에 천냥 빚을 갚는다 하였습니다. 입조심하십시요.

소띠 : 언제까지 지난 일만 돌아볼 생각이십니까?

61년생 : 기다리다 시간 놓친 격이니 너무 많은 조심성은 해가 됩니다.


73년생 : 오랜 친구가 배신합니다. 이 어쩐 일인가?

85년생 : 돈 때문에 망신수 있으니 근신하십시요.

97년생 : 자신의 재능이 부족한 탓을 부모탓으로 돌리지 마십시요.

범띠 : 자신의 뜻이 높고 원대하니 이를 알아주는 이들의 도움으로 명예가 절로 나겠으니 큰 뜻을 펼치겠습니다.

62년생 : 옛것을 버리고 새것을 쫓으니 그 결과가 가히 창대 할것입니다.

74년생 : 안좋은 관계의 사람과 빠른 시간에 화해하도록 하십시요.

86년생 : 이상형의 직종을 만날수 있습니다.

98년생 : 가정에 경사가 있겠습니다.

토끼띠 : 열심히 하면 좋은 일이 많이 생깁니다. 평소에 본인의 성실한 삶의 자세가 빛을 보는 때입니다.

63년생 : 허전한 곳을 채워주고 남는 곳을 덜어주니 일이 이루어질 것입니다.

75년생 : 잃어버린 물건이 서북 방에 떨어져 있습니다.

87년생 : 상황판단을 빨리하고 실수하는 것이 없어 시험에는 능히 좋은 성적을 거두겠습니다.

99년생 : 귀인의 도움이 있습니다. 남쪽에 있는 사람은 귀인입니다.

용띠 : 불의의 사고가 우려되니 경망된 행동은 삼가해야겠습니다. 집안에 불길한 기운이 감돕니다.

00년생 : 모든일이 어수선하고 불길합니다.

64년생 : 벌리고 있는 업종이 불황을 만났습니다. 자본 또한 감소합니다.

76년생 : 사방이 가로막혀 있는 분위기 입니다. 외출은 피하는 것이 좋겠습니다.

88년생 : 동쪽부근에 가출한 친구가 있습니다. 시간을 내어 찾아 나서도록 하십시요.

뱀띠 : 어려운 슌를 만나 길을 잃고 방황할 수 있겠으나 능력 있는 윗사람을 만나 해결될 수도 있겠습니다.

01년생 : 어렵거나 잘 안 풀려도 슬기롭게 벗어날 수 있습니다.

65년생 : 시비를 가까이 하지 마십시요. 구설수가 따를 것이니 사람과의 교제를 잘하십시요.

77년생 : 이익이 같이 들어오니 도처에서 봄바람이 붑니다.

89년생 : 까치가 아침에 좋은 소식을 가져오니 기다리던 소식이 들려오고 성취될 것입니다.

말띠 : 홀로 머나먼 객지에서 말로 표현하기 힘든 고생을 하지만 둘러봐도 도움되는 사람이라곤 한명도 없으니 이보다 더 괴로운 일이 있겠습니까?

02년생 : 두가지 소망이 모두 이루어 지길 바라니 무리일수 밖에 없습니다.

66년생 : 긍정적인 사고로 소원을 바라는 것이 유익합니다.

78년생 : 이제라도 유망한 업을 물색하는데 시간을 투자하십시요.

90년생 : 이성이 귀하의 마음을 알아주지 못하고 만나주려 하지 않으니 심기가 편치 않습니다.

양띠 : 자신의 능력은 한계가 있는데 능력이상의 것을 바라고 희망하니 근심만 쌓이고 일은 풀리지 않고 얽혀만 갑니다.

55년생 : 믿었던 친구나 동료의 배신이나 사기를 당하게 되니 주의하십시요.

67년생 : 이성간에 문제는 해결은 되나 유쾌하지는 않습니다.

79년생 : 새롭게 직업을 구하려 해도 쉽게 구해지지도 않을 뿐더러 전공을 살리지 못합니다.

91년생 : 기다리다 시간 놓친 격이니 너무 많은 조심성은 해가 됩니다.

원숭이띠 : 주위에 적을 너무 많이 만들어 버렸습니다. 스스로 화를 불러들인 격입니다.

56년생 : 육신의 고단함은 판단을 흐리게 합니다. 휴식하십시요.

68년생 : 마음만 급하고 실천은 안일하니 뜻대로 이루어지기가 만무합니다.

80년생 : 평생을 함께 보낼 배우자이니 따뜻하게 대하십시요.

92년생 : 창업을 준비한다면 아직은 기초 준비과정이니 무리하게 시작하지 마십시요.

닭띠 : 나를 좋아 한다고 가까이 하면 은인이 원수가 되니 단호히 거절하십시요. 사사롭게 흐르지 아니하면 크게 쓰일 것입니다.

57년생 : 집에 있으면 근심이 많고 밖에 나가면 오히려 마음이 편합니다.

69년생 : 여자를 가까이 하지 마십시요. 구설수에 오르게 되면 감당하기 쉽지 않습니다.

81년생 : 좋은 인연이 생기니 진심으로 생각해 볼 시기입니다.

93년생 : 사랑하는 이가 있으나 부모들이 반대합니다.

개띠 : 새벽의 정적을 깨고 아침 닭이 우는 소리를 듣게 되니 새로운 운의 흐름을 맞게 되어 기쁘지겠습니다.

58년생 : 매매가 있다면 작은 것을 얻으려다 큰 것을 얻는 상이니 이루어 지겠습니다.

70년생 : 하늘은 스스로 돕는 자를 돕는다 했습니다.

82년생 : 지금까지의 방황했던 마음을 바로 잡는 운입니다.

94년생 : 일시적 성공과 실패에 연연하지 마십시요. 다시 좋은 일이 있을 것입니다.

돼지띠 : 좋지 않은 일에 휩싸여 난처해질 수 있으나 의연하게 대처하면 오히려 광명을 찾을 수 있겠습니다.

59년생 : 소송이 있다면 다음 기회로 미루십시요. 승소하기 어렵겠습니다.

71년생 : 좋은 친구와 함께 여행을 떠나면 문제의 답이 나오겠습니다.

83년생 : 집에 있는 것이 좋으니 외출을 삼가십시요.

95년생 : 도움을 처해도 사람이 없고 도와주는 사람도 없으니 독선에 빠질 수도 있을것입니다.



