머릿속 '시한폭탄' 뇌동맥류, 파열 땐 30% 사망…치료법은?

[스포츠조선 장종호 기자] 뇌동맥류는 뇌혈관 벽의 일부가 약해지면서 꽈리처럼 부풀어 오른 혈관질환이다.
뇌동맥류의 크기는 작게는 2㎜에서 크게는 50㎜ 이상까지 다양하며, 40대에서 70대 사이에서 발견된다.
뇌동맥류의 발병 원인은 명확하게 밝혀지지 않았으나, 혈관 벽의 구조적 취약성, 고혈압, 흡연, 유전적 요인(가족력), 혈관벽 손상을 일으키는 만성적 혈역학적 부담 등이 주요 위험인자로 알려져 있다. 혈관 내 염증이나 외상에 의해 혈관벽이 손상되면서 발생하기도 하며, 뇌동정맥기형이나 모야모야병과 같은 뇌혈관질환이 있는 경우에 동반되기도 한다. 흡연과 고혈압 등이 뇌동맥류 발병 위험을 높이는 것으로 알려져 있으며, 가족 중에 뇌동맥류가 있으면 일반인 보다 발병 위험이 약 4배 높은 것으로 보고되고 있다.
뇌동맥류의 크기가 크거나 특정 위치에 있어서 주변 신경조직을 압박하는 경우에는 시야 이상이나 시력 저하, 감각저하, 어지럼증, 두통 등 압박 부위에 따른 비정상적 신경증상이 나타나기도 한다.
고대구로병원 신경외과 조현준 교수는 "동맥류가 파열되면 한 번도 경험하지 못한 정도의 극심한 두통을 느끼게 된다. 오심, 구토, 뒷목이 뻣뻣한 증상이 동반되며, 심한 경우 두개골 내의 압력이 올라가면서 마비, 의식소실, 발작 등 신경학적 증상이 나타날 수 있다. 뇌동맥류 파열 환자의 약 30%가 사망하고, 생존자 절반에서는 영구적인 신경 손상이 발생할 수 있으므로, 의심 증상이 나타나면 신속하게 응급실을 방문해야 한다"고 강조한다.
◇기존의 단점 보완한 치료법 주목
치료방법은 머리를 열고 부풀어 오른 혈관 부위를 클립으로 집어 치료하는 클립결찰술과, 1㎜ 이하의 얇은 코일을 혈관을 통해 뇌동맥류에 집어넣어 모 동맥으로의 혈류를 차단함으로써 파열을 예방하는 코일색전술이 있다. 어떤 치료 방법을 적용할지는 환자의 상태, 동맥류의 위치와 크기, 재발 가능성 여부 등을 종합적으로 고려해 결정하게 된다. 클립결찰술은 재발이나 합병증 가능성이 높은 경우, 환자가 젊은 경우, 뇌 표피에 뇌동맥류가 생겼을 경우 시행하는데, 재발률이 낮지만 뇌를 열고 수술해야 한다는 부담이 있다. 반면 코일색전술은 클립결찰술에 비해 부담이 적고 회복이 빠르기 때문에 고령환자에게 많이 시행되지만, 재발률이 상대적으로 높다는 단점이 있다.
최근에는 검사 및 치료 방법에 있어서 기존 방법의 단점을 보완한 첨단 기술들이 개발되어 적용되고 있다. 특히 뇌동맥류 진단 및 치료 시 적용하는 뇌혈관 조영술에 대퇴동맥이 아닌 요골동맥(손목)을 활용하는 방법이 주목받고 있다.
조현준 교수는 "뇌혈관 조영술을 기존에는 대퇴동맥을 통해 접근했는데, 우리병원의 경우 요골동맥을 통해 접근한다"며 "요골동맥을 통해 접근하면 대퇴동맥을 통한 접근과 비교해 시술시간은 비슷하면서도, 회복이 빠른 장점이 있다. 대퇴동맥은 시술 후 환자가 누운 상태로 2~3시간 이상 지혈이 필요하지만, 손목에는 지혈 밴드만 붙여도 되므로 시술 직후부터도 활동이 가능하다. 또한 요골동맥이 대퇴동맥보다 훨씬 가늘기 때문에 시술 후 시술부위 주변으로 혈종 발생 가능성이 현저히 낮은 것으로 보고되고 있다"고 말했다.
뇌동맥류의 종류와 형태에 따라 고난도 병변에 최적화된 다양한 수술 및 시술법도 활발히 적용되고 있다. 클립결찰술을 머리를 열고 진행하는 것 대신, 눈썹이나 관자놀이에 3㎝ 이하의 작은 구멍을 내는 '미니개두술'로 시행해 절개 부위를 최소화하여 진행하기도 한다. 또한 코일색전술로 치료하기 어려운 뇌동맥류나 25㎜ 이상 크기의 거대뇌동맥류 치료에는 뇌동맥류에 코일이 아닌 스텐트를 삽입해 혈류 방향을 바꿔 치료하는 '혈류변환 스텐트 시술'을 적용하기도 한다.
더 나아가 뇌동맥류가 혈관이 겹쳐있는 부위 등에 발생해 시술 난이도가 높은 경우에는 '풍선을 통한 혈류변환 스텐트 시술'을 시행하는데, 풍선과 스텐트 시술이 동시에 진행되어 시술방식의 난이도가 높지만 보다 정교한 시술이 가능하고 안전성이 높다는 장점이 있다. 혈관이 갈라지는 지점에 발생하는 분지형 뇌동맥류는 경부가 넓어 코일색전술만으로는 부족한데, 이런 경우에는 와이어를 촘촘하게 엮은 금속망인 'WEB(Woven EndoBridge)'이라는 기구를 뇌동맥류 안에 채워 넣는 방식으로 시술하기도 한다.
조 교수는 "일반적인 코일 색전술은 동맥류의 목이 넓어 코일이 혈관 밖으로 튀어나올 위험이 있을 때 스텐트(stent)와 함께 사용하는데, WEB은 하나만으로 시술을 끝낼 수 있어 시술 시간이 단축되고, 안정적으로 동맥류를 차단할 수 있다. 더불어 스텐트를 사용하지 않아 항혈소판제 복용 기간을 줄일 수 있으며, 이로 인한 출혈 합병증 위험도 낮은 장점이 있다"고 덧붙였다. 이렇듯 기존의 결찰술과 코일색전술의 단점을 보완하면서도 치료효과를 높인 새로운 다양한 치료법들이 개발되어 맞춤 치료가 가능해지고 있다.
◇치료 후에도 추적관리로 재출혈, 재발 방지
뇌동맥류는 치료 후에도 재출혈이나 재발, 합병증의 위험이 있기 때문에 체계적인 관리와 생활습관 교정이 매우 중요하다.
조현준 교수는 "코일색전술이나 스텐트를 시술했다면 혈전 형성을 막기 위해 항혈소판제를 꾸준히 복용해야 하며, 재발이나 합병증 등을 주기적으로 추적 관찰해야 한다. 흡연은 동맥류의 재발과 성장 위험을 높이는 것으로 알려져 있으므로 금연하고, 혈압을 급격히 올리는 음주를 삼가야 한다. 또한 고혈압은 재출혈 위험을 높일 수 있으므로 철저히 조절하고 고지혈증, 당뇨, 비만 등을 관리해 혈관질환 위험을 낮추는 것이 좋다"고 조언했다.
뇌동맥류는 뚜렷한 원인이 밝혀지지 않았기 때문에 발병 자체를 예방할 수 있는 방법은 없다.
조 교수는 "뇌동맥류의 발병 자체를 예방할 수는 없지만, 조기에 발견하면 파열되기 전에 뇌출혈을 예방할 수 있으므로, 가족 중에 뇌동맥류 환자가 있거나 본인이 흡연자이며 고혈압 등이 있는 고위험군에 속한다면 건강검진 시 검사를 받아보는 것이 좋다"고 당부했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com
