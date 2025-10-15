현대건설, 평택에 'CO2 포집·액화 통합공정 실증시설' 준공

현대건설이 한국형 CO2 포집·액화 통합공정 실증시설을 성공적으로 준공하며, 친환경 에너지 전환과 수소경제 확산을 본격화하고 있다.
현대건설은 14일(화) 경기도 평택 수소 특화단지에서 CO2 포집·액화 실증시설 준공식을 가졌다. 이날 행사에는 김태영 과학기술정보통신부 과장, 김재영 현대건설 기술연구원장 등을 비롯한 주요 관계자들이 참석해 한국형 CO2 포집·액화 통합공정의 실증 성과를 공유했다.
현대건설은 총괄 주관기관으로서 공정 설계·시공·운영 전반을 주도했다. 국내 최초로 습식과 분리막 포집 방식을 결합한 하이브리드형 통합공정을 완성했으며, 이를 통해 수소생산시설에서 발생하는 배기가스로부터 연간 3만 톤 규모의 CO2를 안정적으로 포집·액화할 수 있는 설비를 구축했다.
현대건설은 이번 프로젝트를 통해 포집 효율 90% 이상, 순도 95% 이상의 고순도 CO2 확보를 실증했으며, 포집된 CO2는 액화 과정을 거쳐 액체탄산 및 드라이아이스로 활용하거나 특수가스로 판매, 합성연료·화학제품 원료로 전환할 수 있어 상업적 활용성을 확보했다.
특히, 이번 프로젝트에는 현대자동차, 롯데케미칼, 한국에너지기술연구원, 맑은환경산업, 에니스, 한국특수가스 등 주요 기업과 대학·연구기관이 공동으로 참여했다. 현대건설은 산학연 협업을 통해 국내 기술 자립도를 높이고, CO2 포집·활용분야 산업 생태계를 확장했다는 점에서 큰 의의를 남겼다.
한편, 현대건설은 이번 실증 성과를 기반으로 국내외 대형 수소 플랜트, 소각로, LNG 보일러 등 다양한 산업 현장에 CO2 포집·액화기술을 확대 적용해 탄소중립 달성에 기여한다는 계획이다. 또한, 지난달 전북 부안에 수전해 기술을 기반으로 한 그린수소 생산 인프라를 준공하는 등 수소 밸류체인 확대를 위한 핵심역량 확보에 주력하고 있다.
