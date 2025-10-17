광동제약, '제6회 가산환경사랑 어린이 미술대회' 진행…11월16일까지 작품 접수

기사입력 2025-10-17 09:14


광동제약, '제6회 가산환경사랑 어린이 미술대회' 진행…11월16일까지 …

광동제약이 '제6회 가산환경사랑 어린이 미술대회'를 진행한다.

가산환경사랑 어린이 미술대회는 광동제약의 대표적인 사회공헌 활동으로, 광동제약과 서울교육대학교 미술영재교육연구소가 공동 주관하며 교육부·환경부·한국미술협회·한국아동학대예방협회·환경교육센터·광동병원이 후원한다.

올해 대회 주제는 '환경사랑 - 지구와 내가 함께 웃는 날!'로, 환경보호와 지속 가능한 미래에 대한 메시지를 그림으로 표현하면 된다. 참가 대상은 전국의 5~7세 유치원생과 1~6학년 초등학생이며, 개인 및 단체 응모가 가능하다.

작품 접수는 오는 11월 16일까지 공식 홈페이지를 통해 진행된다. 최종 결과는 전문가 심사를 거쳐 12월 12일 발표되며, 향후 시상과 온라인 전시가 열릴 예정이다. 세부 응모 주제와 작품 제출 방법 등 자세한 내용은 가산 환경사랑 어린이 미술대회 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

올해 시상은 지난해보다 확대돼 역대 가장 큰 규모로 진행된다. 본상과 특별상, 단체상을 포함해 총 566명과 4개 단체가 수상하게 된다. 특히 올해부터는 대상 부문에 교육부장관상이 신설돼 기존 환경부장관상과 함께 2명의 대상 수상자가 탄생할 예정이다. 장관상급 시상이 확대되면서 대회의 위상과 공신력이 한층 높아질 것으로 기대를 모은다. 이 밖에도 우수 수상자에게는 서울교육대학교 미술영재교육연구소가 개발한 '창의성 진단 검사'를 받을 수 있는 특전을 제공해, 어린이들이 잠재력과 가능성을 확인할 수 있도록 지원한다.

광동제약 관계자는 "이번 대회를 통해 어린이들이 환경 문제를 스스로 인식하고 창의적으로 표현하는 의미 있는 기회가 되길 바란다"며, "앞으로도 ESG경영 실천의 일환으로 지속 가능한 사회를 위한 다양한 공익활동을 이어가겠다"고 밝혔다.
김소형기자 compact@sportschosun.com

