[직장인을 위한 오늘의 운세] 2025년 10월 19일 일요일 오늘의 띠…

|
쥐띠 : 마음을 크게 먹고 다시 시작하는 것이 좋을 것입니다.
72년생 : 귀하의 운이 너무나도 길합니다. 밀고 나가십시요.
84년생 : 이성과의 이별수가 예상됩니다. 너무 상심하지 마십시요.
96년생 : 귀하는 운동부족으로 체격이 많이 떨어집니다. 가벼운 운동이 길합니다.
소띠 : 달도 차면 기운다는 것을 명심하십시요.
61년생 : 강한 고집은 흉합니다. 주의하는 것이 좋을 것입니다.
73년생 : 이성운은 좋지만 갈등이 생길 우려가 있습니다.
85년생 : 작은 상쳐를 입을 수 있습니다. 칼을 조심하십시요.
97년생 : 옛 동창들과 어울려 얘기하는 것이 길합니다.
범띠 : 약간 불안정한 하루가 될 것 같습니다.
62년생 : 컨디션이 저조해서 업무에 잔실수를 많이 하게 됩니다.
74년생 : 골치를 슌이던 문제 하나가 우연히 해결될 것 같습니다.
86년생 : 사전 연락을 확실하게 하는 것이 좋을 것입니다.
98년생 : 지금 추진하고 있는 일에 약간의 크레임이 걸릴 가능성이 있습니다.
토끼띠 : 쉽게 지치지 말고 진득하게 기다려야 합니다.
63년생 : 지금은 귀하의 길한운의 절정에 도달하게 되었습니다.
75년생 : 사소한 일에 목숨 걸지 마십시요. 그로인해 유쾌한 하루를 망칠수도 있습니다.
87년생 : 마음에 드는 이성이 있어도 다음을 기약하십시요.
99년생 : 사람을 심판하는 것은 길하지 못합니다.
용띠 : 귀하가 가지고 있는 재능과 지식을 널리 활용해야 할것입니다.
00년생 : 꽃보다는 열매라는 식으로 실속을 취하십시요.
64년생 : 귀하의 본분을 잊지 말고 운이 좋아진다는 것을 명심하십시요.
76년생 : 안정을 취하세요. 금전, 이성문제, 모두 유리할 것입니다.
88년생 : 모든 것은 시와 때가 있는 법입니다. 기다릴줄 아는 지혜가 필요합니다.
뱀띠 : 원하는 일은 비교적 빨리 이루어지지만 주의 깊은 통찰력이 필요한 시기입니다.
01년생 : 흔들리지 않는 굳건한 마음을 유지하는 게 좋습니다.
65년생 : 사욕을 버리고 자신의 것을 덜어 공공의 이익에 봉사해야 할것입니다.
77년생 : 환경을 극복하는데 가장 쉬운 길을 택하십시요.
89년생 : 윗사람의 조언을 받아 보십시요. 배울점이 많습니다.
말띠 : 자신의 고집을 버리고 어진 사람과 대화하십시요.
02년생 : 귀하가 좋아하는 음식이나 취미 생활을 하는 것이 길합니다.
66년생 : 귀하는 주관이 뚜렷하지 못합니다. 주관을 확실하게 밝혀보십시요.
78년생 : 직장에서 스트레스를 받을 일이 있습니다.
90년생 : 주변 사람들을 친절하게 대하십시요.
양띠 : 인생에 쉬운것은 아무것도 없습니다.
55년생 : 사업을 하는 귀하는 때로는 동업자에게 양보를 하는 것도 길합니다.
67년생 : 말을 조심하십시요. 일이 차차 해결 될 것입니다.
79년생 : 모든 것을 순서대로 차근차근 하십시요. 서두를 필요가 없습니다.
91년생 : 항상 자신의 수양을 위해 힘을 쓰고 성실하게 살아야 합니다.
원숭이띠 : 유혹에 흔들리지 마십시요.
56년생 : 처음의 마음가짐을 유지한 채 기다리면 성공의 길이 보입니다.
68년생 : 가족과 즐거운 시간을 가질수 있습니다. 귀하가 하기 나름입니다.
80년생 : 너무 서두르지 마십시요. 다른 사람들이 따르지 못합니다.
92년생 : 고생이 그리 오래 지속될 리는 없으니 견디어 내는 인내를 가지도록 하십시요.
닭띠 : 명랑한 마음으로 잠깐 기다려 보십시요.
57년생 : 아랫사람의 의견에 귀를 기울여 보십시요.
69년생 : 언제나 말 실수를 조심해야 합니다.
81년생 : 조상을 잘 모셔야만 나쁜 일을 면합니다.
93년생 : 사업 시기가 좋습니다. 거래처마다 새로운 물량을 지원하고 공급을 해주길 원하며 수금도 잘 됩니다.
개띠 : 예상되는 위험에 미리미리 대비하십시요.
58년생 : 노후를 생각해서 돈을 좀 저축하는것이 바람직합니다.
70년생 : 너무 경솔하게 행동하지 말고 기다려 보십시요.
82년생 : 윗사람에게 대들지 말고 예의를 갖추십시요.
94년생 : 하늘의 뜻이 곧 나의 뜻이니 어찌 이루지 못하리요.
돼지띠 : 자신의 취치를 점검하는 시기입니다.
59년생 : 부부간의 갈등이 우려되니 한 발 물러서서 생각하십시요.
71년생 : 귀하의 과거를 반성하고 내일을 대비하십시요.
83년생 : 자만심을 버리고 반성하는 자세가 필요한 시기입니다.
95년생 : 늘 단전에 정신을 모으고 마음을 안정하십시요.