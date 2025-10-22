LG유플러스, APEC 정상회의 대비 경주 지역 특별 통신망 지원

기사입력 2025-10-22 15:27


LG유플러스가 10월 말 경주에서 열리는 APEC 정상회의에 인파가 몰릴 것을 대비, 경주시 일대 주요 시설에 추가 통신 장치를 구축한다. 원활한 통신 서비스 지원을 위한 전용 상황실도 운영한다. APEC 정상회의가 불편 없이 마무리될 수 있도록 최적의 통신 품질을 제공한다는 계획이다.

22일 LG유플러스에 따르면 약 2만 명이 넘는 사람들이 참석할 것으로 예상되는 이번 APEC 정상회의에서 통신 불편이 발생하지 않도록

경주 주요 지역에 5G와 LTE 장비를 추가로 설치했다. 특히 참가단이 방문할 것으로 예상되는 첨성대와 코모도호텔, 한화리조트 등 주요 숙소를 중점적으로 증축해 데이터와 음성 등 통신 서비스를 원활하게 이용하도록 준비했다.

APEC 기자회견장으로 마련된 미디어센터에는 음영지역이 발생하지 않도록 임시 통신 장비를 구축했다. APEC CEO Summit CEO 가족 만찬이 열리는 황룡원 일대에는 해외 방문객을 위한 끊김 없는 인터넷 환경을 조성하기 위해 와이파이 장비(AP)도 추가로 설치했다.

LG유플러스는 비상상황에 긴급 대응하기 위해 24시간 설비를 모니터링하고, 지역 상황실을 운영할 예정이다. 현장에선 임직원이 대기하고 있다가 문제 발생시 곧바로 대응하며, APEC 메인 행사장인 경주화백컨벤션센터 인근에는 이동기지국을 배치할 방침이다. 이밖에 APEC 기념 불꽃쇼가 열리는 포항시 영일대와 숙박용 크루즈가 정박한 영일만항 인근에도 이동기지국을 배치하고, 일부 개소에는 임시 통신 시설을 운용해 안정적인 네트워크 환경을 조성한다.

노성주 LG유플러스 NW인프라운영그룹장은 "세계 각지에서 주요 인사들이 APEC을 찾는 만큼 최적의 통신 품질을 경험할 수 있도록 다양한 대비책을 마련했다"며 "처음부터 끝까지 모든 행사가 성황리에 마무리될 수 있도록 세심하게 모니터링하며 대응할 것"이라고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com

