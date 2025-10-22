SK텔레콤 에이닷, 월간 사용자 100만 돌파… 'AI 생태계 확장 전략…

|
SK텔레콤이 인공지능(AI) 서비스 '에이닷'의 월간 활성이용자수(MAU)가 지난 9월 1000만명*을 돌파했다고 22일 밝혔다. 지난해 10월 MAU 550만명을 기록한 지 1년 만이다. SK텔레콤은 'AI 생태계 확장 전략'의 결실로 분석했다.
특히 8월에는 '4.0 업데이트'를 통해 에이닷에 '에이전틱 워크플로우'를 적용했다. AI 에이전트가 사용자의 요청을 그대로 수행하는 것을 넘어, 사용 기록과 대화 맥락을 기반으로 요청을 재해석해 목표를 설정하고 작업을 계획·실행하는 최신 AI 기법이다.
에이닷은 한층 개인화된 AI 경험을 제공할 수 있게 됐으며, 업데이트 이후 MAU가 추가로 100만명 가까이 증가하며 가파른 성장세를 이어갔다.
SKT는 국내외 기업과의 파트너십을 통한 'AI 생태계 확장 전략'도 강화하고 있다. 지난 9월 글로벌 일정공유 플랫폼기업 '타임트리'와 파트너십을 체결했으며, 동명의 일정공유 플랫폼 앱 '타임트리(TimeTree)'에 에이닷의 AI 에이전트 기술을 적용하기 위한 협력을 진행중이다.
김용훈 SK텔레콤 에이닷사업부장은 "에이닷이 다양한 접점에서 고객에게 호평받으며 MAU 1,000만을 돌파한 것은, 에이닷이 '온 국민의 AI 서비스'로 도약하는 전환점"이라며 "고객의 모든 순간에 에이닷이 자연스럽게 녹아들 수 있도록 AI 생태계 확장과 서비스 혁신을 지속해 나가겠다"고 말했다.
