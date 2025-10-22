샌프란시스코 현대미술관, 카우스·BTS RM과 협업…예술의 대중화와 세대 간 소통 확대

기사입력 2025-10-22 16:13


샌프란시스코 현대미술관, 카우스·BTS RM과 협업…예술의 대중화와 세대…

샌프란시스코 현대미술관(SFMOMA)이 세계적인 아티스트들과 연속 전시를 통해 예술의 대중화와 세대 간 소통을 확대하고 있다.

22일 샌프란시스코 관광객에 따르면 SFMAOMA에선 세계적인 팝 아티스트 카우스(KAWS)의 대형 설치 프로젝트 '홀리데이 (KAWS: HOLIDAY)가 11월부터 시작되며, 2026년 10월에는 BTS RM이 직접 큐레이션한 특별전 'RM × SFMOMA'가 공개될 예정이다. 두 전시는 대중문화와 현대미술이 교차하는 글로벌 협업의 현장에서 새로운 예술의 방향성을 제시한다.

카우스의 대표 캐릭터 '컴페니언 (COMPANION)'을 형상화한 높이 36피트(약 11미터)의 대형 공기 조형물운 11월 샌프란시스코 현대미술관 루프톱에서 공개된다. 무료로 감상할 수 있는 설치작은 샌프란시스코 도심과 예르바 부에나 가든 (Yerba Buena Garden) 일대에서도 한눈에 보이는 규모로, 예술의 접근성을 확대하는 공공미술 프로젝트다. 카우스의 국제 순회 시리즈 '홀리데이(KAWS: HOLIDAY)'의 14번째 전시로, 그의 개인전인 '패밀리 (KAWS: FAMILY)'의 일환으로 선보인다. 전시는 약 30년간의 조각, 회화, 공공미술, 제품 디자인 등 약 100여 점을 작품을 함께 소개하며 카우스의 예술 세계를 폭 넒게 조명할 예정이다.


샌프란시스코 현대미술관, 카우스·BTS RM과 협업…예술의 대중화와 세대…
BTS의 리더 RM이 직접 기획한 전시 'RM × SFMOMA'는 2026년 10월부터 2027년 2월까지 샌프란시스코 현대미술관에서 열린다. 전시는 RM의 개인 컬렉션과 SFMOMA 소장작품 약 200점을 한자리에 모은 특별 기획으로, 한국 근현대미술과 세계 각국 현대미술 간의 대화를 시도한다. 전시에는 윤형근, 박래현, 권옥연, 김윤신, 도상봉, 장욱진 등 한국 근현대 대표 작가는 물론, 김환기, 마크 로스코, 앙리 마티스, 조지아 오키프, 파울 클레 등 세계적 대가의 작품도 전시된다.

RM은 "고전과 현대·동서양 등 시대의 경계를 탐구하고, 서로를 이해하는 작은 다리가 되기를 바란다"고 말했다.

샌프란시스코 현대미술관은 서로 다른 세대의 예술 언어를 통해 글로벌 현대미술의 새로운 가능성을 제시하고, 협업을 계기로 예술과 대중문화·동양과 서양·디지털과 오프라인 공간을 잇는 플랫폼으로서 역할을 강화할 예정이다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'53세' 김승수, 새 사랑♥='6세 연하' 박세리였나..."애기야" 직진 플러팅 ('남겨서 뭐하게')

2.

충주맨, '우즈' 패러디 영상 초대박에도.."그날 수당 13000원 받았다"

3.

김광규♥김완선, 김국진♥강수지 잇는 '불청' 커플 노렸는데.."마음의 문 안 열어"

4.

김흥국, 정치판에서 팽 당했다 "필요할 때만 연락, 끝나면 아무것도 없어"[SC이슈]

5.

소방차 김태형 아내 김경란, 오늘(22일) 별세..향년 62세

연예 많이본뉴스
1.

'53세' 김승수, 새 사랑♥='6세 연하' 박세리였나..."애기야" 직진 플러팅 ('남겨서 뭐하게')

2.

충주맨, '우즈' 패러디 영상 초대박에도.."그날 수당 13000원 받았다"

3.

김광규♥김완선, 김국진♥강수지 잇는 '불청' 커플 노렸는데.."마음의 문 안 열어"

4.

김흥국, 정치판에서 팽 당했다 "필요할 때만 연락, 끝나면 아무것도 없어"[SC이슈]

5.

소방차 김태형 아내 김경란, 오늘(22일) 별세..향년 62세

스포츠 많이본뉴스
1.

'염갈량이 한국시리즈 보고 뽑았는데 대박' 2년간 47S 세우고 우승 마무리로 KS선다. "2년전엔 아무것도 모르고 던졌는데..."[잠실 인터뷰]

2.

'팀홈런 꼴찌' 갈증 풀어줄까? 20세 신형 대포, 부산의 '가을' 달군다 [SC포커스]

3.

英 독점! '쏘니처럼 10년 못 채워' 잘가 살라! 이젠 안 잡아…"구단과의 결별 예상보다 빨라"

4.

사고의 연속→FA 대굴욕→화제의 결혼→가을 대폭발...이래서 결혼을 잘 해야 하는구나 [PO 현장]

5.

'정우주vs원태인' P04 정면충돌, 한화-삼성전 프로토 마감 임박!

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.