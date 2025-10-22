하이원리조트, '아시아 모델 페스티벌' 개최…"글로벌 복합리조트 도약 기…

|
하이원리조트가 지난해에 이어 2년 연속 '아시아모델페스티벌(AMF)'을 개최한다고 22일 밝혔다. 하이원 2025 아시아모델페스티벌은 아시아 26개국 톱모델, 디자이너, 인플루언서, 왕홍 등이 참석하는 국제행사다. 패션쇼, 시상식 등 다양한 프로그램을 통해 아시아의 아름다움과 개성을 세계에 널리 알리는 패션ㆍ뷰티 페스티벌로 올해는 25일부터 30일까지 진행된다. 행사는 단순 마이스 산업 유치라는 의미를 넘어 일반 고객도 직접 관람할 수 있도록 개방된다.
행사의 하이라이트 '아시아 모델 어워즈'는 10월 30일에 열린다. 아시아 톱모델, K-POP 아티스트, 배우, 예능인이 함께하는 대중문화예술 시상식인 아시아 모델 어워즈에서는 패션과 문화예술의 경계를 허문 융합형 무대가 펼쳐질 예정이다.
최철규 강원랜드 대표이사 직무대행은 "지난해에 이어 올해도 대형 국제 이벤트인 아시아모델페스티벌을 개최하며 하이원리조트가 패션, 뷰티 국제행사의 메카로 거듭나고 있다"며 "외국인 관광객 유치 확대를 목표로 해외마케팅에 총력을 다 하고, 다양한 관광상품 개발로 국내외 방문객들에게 차별화된 경험을 제공하겠다"고 말했다.