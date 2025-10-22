하이원리조트, '아시아 모델 페스티벌' 개최…"글로벌 복합리조트 도약 기대감 ↑"

하이원리조트, '아시아 모델 페스티벌' 개최…"글로벌 복합리조트 도약 기…
◇지난해 열린 아시아모델페스티벌(AMF) 모습

하이원리조트가 지난해에 이어 2년 연속 '아시아모델페스티벌(AMF)'을 개최한다고 22일 밝혔다. 하이원 2025 아시아모델페스티벌은 아시아 26개국 톱모델, 디자이너, 인플루언서, 왕홍 등이 참석하는 국제행사다. 패션쇼, 시상식 등 다양한 프로그램을 통해 아시아의 아름다움과 개성을 세계에 널리 알리는 패션ㆍ뷰티 페스티벌로 올해는 25일부터 30일까지 진행된다. 행사는 단순 마이스 산업 유치라는 의미를 넘어 일반 고객도 직접 관람할 수 있도록 개방된다.

22일 강원랜드에 따르면 올해 20주년을 맞이한 아시아모델페스티벌의 주요 프로그램은 아시아 시니어 모델 오픈오디션(25일), 아시아오픈컬렉션(26~27일), 페이스 오브 아시아(28일), 아시아 뷰티 어워즈(29일), 아시아 모델 어워즈(30일) 등이다. 10월 28일 펼쳐지는 '페이스 오브 아시아'는 26개국에서 치열한 경쟁을 통해 뽑힌 국가별 대표 모델들 중 아시아 최고의 모델을 선정하는 자리로, 세계 각국에서 모인 모델 관계자 및 관람객 등 많은 사람들이 참가 및 참관할 예정이다.

'아시아 오픈 컬렉션'는 아시아 각국을 대표하는 모델들과 디자이너 브랜드가 하이원리조트를 배경으로 런웨이를 선보이는 자리다. 올해는 정선아리랑문화재단의 창작 소리극 '뗏꾼' 공연이 더해져 국내외 관람객에게 강원도 정선의 역사와 정서를 널리 알린다.

행사의 하이라이트 '아시아 모델 어워즈'는 10월 30일에 열린다. 아시아 톱모델, K-POP 아티스트, 배우, 예능인이 함께하는 대중문화예술 시상식인 아시아 모델 어워즈에서는 패션과 문화예술의 경계를 허문 융합형 무대가 펼쳐질 예정이다.

최철규 강원랜드 대표이사 직무대행은 "지난해에 이어 올해도 대형 국제 이벤트인 아시아모델페스티벌을 개최하며 하이원리조트가 패션, 뷰티 국제행사의 메카로 거듭나고 있다"며 "외국인 관광객 유치 확대를 목표로 해외마케팅에 총력을 다 하고, 다양한 관광상품 개발로 국내외 방문객들에게 차별화된 경험을 제공하겠다"고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com

