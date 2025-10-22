대한항공, 기업 출장 우대 프로그램 'Korean Air BIZ' 프로모션 진행

기사입력 2025-10-22 16:56


대한항공, 기업 출장 우대 프로그램 'Korean Air BIZ' 프로모…

대한항공이 'Korean Air BIZ'의 신규 기업 회원 및 기존 회원을 대상으로 프로모션 이벤트를 진행한다고 22일 밝혔다.

Korean Air BIZ는 대한항공이 스카이패스(SKYPASS) 회원 5인 이상이 소속된 중소·중견 기업을 대상으로 한 출장 우대 프로그램이다. 기업 회원 임직원이 대한항공 홈페이지에서 국제선 출장 항공권을 구입 후 탑승하면 기업 계정에 포인트가 적립된다. 개인 스카이패스 마일리지 적립과 별도로 항공권 운임의 2~7%를 기업 포인트로 쌓을 수 있다. 적립된 기업 포인트는 대한항공 프레스티지 라운지 이용, 위탁수하물 추가, 항공권 할인 쿠폰 구매, 프레스티지석으로의 좌석 승급, 국제선 무상 항공권 구매에 사용할 수 있다. 프로모션 이벤트 기간은 올해 11월 30일까지다.

대한항공은 프로모션 이벤트 기간 내 신규 회원으로 가입한 모든 기업 회원 계정에 웰컴 포인트(5만 포인트)를 제공하고, 추첨을 통해 국내선 왕복 항공권을 증정한다. 기존 기업 회원 임직원이 이벤트 기간 내 국제선 출장 항공권(2026년 1월 31일 탑승까지 적용)을 구매하면 추첨을 통해 영화 2인 패키지 기프티콘도 제공한다.

한편 대한항공과 별도 출장 여행 할인 계약을 맺은 기업은 'Korean Air BIZ' 프로모션의 신규 가입 대상에서 제외한다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'53세' 김승수, 새 사랑♥='6세 연하' 박세리였나..."애기야" 직진 플러팅 ('남겨서 뭐하게')

2.

충주맨, '우즈' 패러디 영상 초대박에도.."그날 수당 13000원 받았다"

3.

김광규♥김완선, 김국진♥강수지 잇는 '불청' 커플 노렸는데.."마음의 문 안 열어"

4.

김흥국, 정치판에서 팽 당했다 "필요할 때만 연락, 끝나면 아무것도 없어"[SC이슈]

5.

소방차 김태형 아내 김경란, 오늘(22일) 별세..향년 62세

연예 많이본뉴스
1.

'53세' 김승수, 새 사랑♥='6세 연하' 박세리였나..."애기야" 직진 플러팅 ('남겨서 뭐하게')

2.

충주맨, '우즈' 패러디 영상 초대박에도.."그날 수당 13000원 받았다"

3.

김광규♥김완선, 김국진♥강수지 잇는 '불청' 커플 노렸는데.."마음의 문 안 열어"

4.

김흥국, 정치판에서 팽 당했다 "필요할 때만 연락, 끝나면 아무것도 없어"[SC이슈]

5.

소방차 김태형 아내 김경란, 오늘(22일) 별세..향년 62세

스포츠 많이본뉴스
1.

'염갈량이 한국시리즈 보고 뽑았는데 대박' 2년간 47S 세우고 우승 마무리로 KS선다. "2년전엔 아무것도 모르고 던졌는데..."[잠실 인터뷰]

2.

'팀홈런 꼴찌' 갈증 풀어줄까? 20세 신형 대포, 부산의 '가을' 달군다 [SC포커스]

3.

英 독점! '쏘니처럼 10년 못 채워' 잘가 살라! 이젠 안 잡아…"구단과의 결별 예상보다 빨라"

4.

사고의 연속→FA 대굴욕→화제의 결혼→가을 대폭발...이래서 결혼을 잘 해야 하는구나 [PO 현장]

5.

'정우주vs원태인' P04 정면충돌, 한화-삼성전 프로토 마감 임박!

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.