[주말경마]김교수의 제주정복 스토리

기사입력 2025-10-23 11:36


◇금요 8경주

금주 조교시 걸음 가볍고 컨디션 최상 올라온 상태 ⑩새벽질주 준비 완료. 빠른 발 살려나갈 ②웅진대성, 상태 좋은 ⑥금빛퀸, ④백두비상도 적임안장으로 우승 도전!

◇토요 6경주

경주 경험 통해 나날이 성장 중인 능력마 ⑩드림볼트 여전히 상태 굿. 연이은 아쉬움 만회할 ⑨선봉대 풍부한 잠재력 믿어볼 만. 상승세 뚜렷한 ⑥황해군은 복병.

<스포츠조선 경마전문위원>

