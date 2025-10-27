동아쏘시오그룹, 29일 총상금 4000만원 '제43회 마로니에 여성 백일…

동아쏘시오그룹, 29일 총상금 4000만원 '제43회 마로니에 여성 백일장' 개최

동아쏘시오그룹이 오는 29일 '제43회 마로니에 여성 백일장'을 개최한다.

한국문화예술위원회가 주최하고 문화체육관광부, 수석문화재단, 동아쏘시오홀딩스, 동아제약, 동아에스티가 후원하는 마로니에 여성 백일장은 올해로 43회를 맞이한, 국내에서 가장 오래된 여성 백일장이다.

29일 오전 10시부터 서울 대학로 마로니에 공원 일대에서 열리는 백일장은 여성이면 누구나 무료로 참여할 수 있고 ▲시 ▲산문 ▲아동문학(동시·동화) 중 한 부문을 선택해 응모할 수 있다. 시제 및 글제는 당일 현장에서 추첨해 발표되며, 네 개 글제 중 하나를 선택해 쓰면 된다.

장원 3명, 우수상 3명, 장려상 9명, 입선 14명 등, 총 29명을 선발해 총상금 4,000만 원을 수여할 예정이다. 수상작은 작품집으로 제작되며, 우수작은 문학광장 누리집 및 브런치스토리에 게재된다.

사전 접수를 하지 못한 참가자도 행사 당일 현장에서 오전 9시부터 오후 1시 30분까지 접수할 수 있다. 사전 접수자 및 현장 접수자 모두 반드시 신분증을 지참해야 한다.

동아쏘시오그룹은 백일장을 비롯해 문학강연 및 가을 음악 콘서트를 행사장 인근에서 진행해 문학과 음악이 어우러지는 장을 마련했다.

동아쏘시오그룹 관계자는 "43년간 한국문학의 저변확대와 여성 문학인 발굴을 위해 지속적으로 마로니에 백일장을 지원해 왔다"며 "이번 백일장을 통해 많은 여성 문학인들이 더욱 빛을 발하는 계기가 되었으면 좋겠다"고 말했다.
