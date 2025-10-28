"국내 바이오·의료 창업기업 글로벌 역량 강화 지원"…한국아스트라제네카·서울바이오허브, MOU 체결

국내 바이오·의료 창업기업의 글로벌 역량 강화를 위해 한국아스트라제네카㈜와 서울바이오허브가 업무협약(MOU)을 체결했다.

지난 27일 서울바이오허브에서 개최된 이번 업무협약식은 서울시 정한섭 첨단산업과장과 과학기술정보통신부 최윤억 연구성과혁신정책과장의 축사로 시작됐다. 이어 한국아스트라제네카 전세환 대표이사, 서울바이오허브 김현우 단장이 각 기관의 오픈이노베이션 현황을 소개했다.

이번 협약은 양 기관이 서울바이오허브 내 공동 인큐베이션 센터(Joint Incubation Center)를 운영함으로써 국내 바이오·의료 창업기업의 연구개발(R&D) 역량을 강화하고 글로벌 시장 진출을 체계적으로 지원하고자 체결됐다.

이번 업무협약을 통해 서울바이오허브는 선정 기준에 부합하는 국내 바이오·의료 창업기업 후보사를 발굴하고, 연구 인프라와 운영 프로그램을 우선 제공하며, 외부 네트워크를 연계하여 투자유치 및 사업화 기회 확대를 지원한다. 한국아스트라제네카는 최종 선정된 국내 바이오·의료 창업기업에 맞춤형 멘토링과 마일스톤 관리 프로그램 제공은 물론 서울바이오허브 내 공동 인큐베이션 센터를 운영한다. 한편, 양 기관은 올해 안으로 후보사 가운데 두 개의 업체를 최종 선정하고, 2026년 1분기부터 본격적인 멘토링 프로그램을 시작할 계획이다.

전세환 한국아스트라제네카 대표이사는 "국내 바이오·의료 창업기업은 뛰어난 아이디어와 신약 개발에 대한 잠재력을 지니고 있지만, 글로벌 진출 과정에서 한정적인 자원으로 인해 여러 한계를 마주하게 된다. 이번 협력은 이러한 기업들이 글로벌 무대에서 성장하고, 혁신적인 연구 성과를 세계에 선보일 수 있는 발판을 마련하기 위한 중요한 첫걸음" 이라고 소회를 밝혔다. 이어 "급변하는 글로벌 정세 속에서 국가 경쟁력을 강화하려면, 유망한 바이오·의료 창업기업들이 성장의 기회를 잡을 수 있는 환경을 조성해야 한다. 한국아스트라제네카는 다국적 제약사로서 축적된 글로벌 네트워크와 연구개발 경험을 국내 산업 생태계 발전에 환원하고, 이러한 환경 조성에 앞장서고자 한다"고 강조했다. 그는 "이번 협력에 이어 국내 산업계의 동반성장을 위해 실질적인 파트너십을 계속해서 확장해 나갈 것"이라고 덧붙였다.

김현우 서울바이오허브 단장은 "이번 협약은 오픈이노베이션을 통해 국내 스타트업이 글로벌 바이오 생태계에 직접 참여할 수 있는 실질적 경로를 마련했다는 점에서 의미가 있다"며, "서울바이오허브는 앞으로도 국내 유망 바이오·의료 창업기업들이 세계 무대에서 경쟁력과 지속가능성을 확보할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.
