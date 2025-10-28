문체부-행안부, 바가지요금 신구 창구 체계 정비 "QR코드로 한 번에"

문화체육관광부와 행정안전부가 국민과 외국인 모두 편리하게 이용할 수 있도록 '바가지요금 신고 창구'로 체계를 정비한다. 그동안 관광객이 현장에서 겪는 불편을 최소화하고, 지자체별로 불편 신고 창구가 달라 어디에 신고해야 하는지 혼선이 발생했던 문제를 해소하기 위한 조치다.

28일 문체부에 따르면 지역별로 분산된 신고 창구는 지난 24일부터 각 시도에서 운영하는 '지역번호+120' 지자체 신고 창구와 한국관광공사가 운영하는 '1330' 관광불편신고센터로 연계, 운영을 시작했다. '지역번호+120'과 '1330'으로 신고가 접수된 내용은 해당 지자체와 관계기관으로 신속하게 전달해 현장 확인, 필요시 제재 등의 조치에 나설 예정이다.

관광객이 현장에서 바로 신고할 수 있도록 정보무늬(QR코드)를 활용한 간편 신고 서비스도 새로 도입한다. 관광객은 관광지도, 안내 책자 등에 부착된 정보무늬(QR코드)를 통해 바로 신고할 수 있다. 기존 전화와 누리집 신고 방식의 한계를 보완해 시간과 장소의 제약 없이 신고할 수 있는 방식이다.

정부는 정보무늬(QR코드)를 활용한 신고 창구에 대한 온·오프라인 통합 홍보를 추진하고, 지자체와의 공동 홍보를 강화한다. 각 지자체 누리집과 한국관광공사가 운영하는 주요 온라인 플랫폼(대한민국 구석구석, visit korea)을 통해 바가지요금 신고 창구를 적극 알리는 동시에 지자체별 관광안내책자와 지도, 주요 관광지 포스터 등에 정보무늬(QR코드)를 삽입해 국내외 관광객 누구나 어떤 지역에서든 동일한 방식으로 쉽게 신고할 수 있도록 바가지요금 신고 창구에 대한 접근성을 높인다.

최휘영 문체부 장관은 "바가지요금은 단순히 '비싼 가격'의 문제가 아니라, 관광의 경쟁력과 신뢰에 직접적인 영향을 미치는 중요한 사안"이라며 "관광객들이 바가지요금을 신속히 신고하면 단순 접수에 그치지 않고, 관계 부처·지자체 등과 협력하여 현장점검, 행정지도, 사후 조치까지 철저히 이행해 바가지요금 문제를 해결하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.


