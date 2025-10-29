여성 신발에 체액 뿌린 현역 군인 "죄송"…"성희롱으로 고소할 것"

기사입력 2025-10-29 13:45


여성 신발에 체액 뿌린 현역 군인 "죄송"…"성희롱으로 고소할 것"
사진출처=쓰레드(Threads)

[스포츠조선 장종호 기자] 대만에서 여성 승객의 신발에 남성 체액이 뿌려진 일이 발생해 충격을 주고 있다.

FTV 뉴스 등 현지 매체들에 따르면 지난 16일 대만 마쭈에서 화롄으로 향하는 '신타이마(Xin Tai Ma) 페리' 안에서 이같은 일이 벌어졌다.

여성 전용 구역에서 휴식을 취하던 피해 여성 A는 자신의 흰색 아디다스 운동화를 누군가 가져가는 것을 목격했다.

당시 휴대전화를 보던 A는 한 남성이 신발을 가져가더니 잠시 후 복도로 던지고 선실을 빠져나가는 것을 보았다. 신발을 주워 확인한 A는 경악을 했다. 내부에 정액이 묻어 있었던 것.

분노한 A는 즉시 승무원에게 사건을 신고했으나, 선내에는 CCTV가 없어 확인이 어렵다는 답변을 들었다.

얼마 후 가해 남성은 스스로 나서 범행을 자백했고, 피해자에게 보상을 하겠다고 밝혔다.

승무원들은 즉시 경찰에 신고하겠다고 했으며, 증거 보존을 위해 피해자에게 신발을 비닐봉지에 넣도록 요청했다. A는 임시로 슬리퍼를 제공받아 VIP 객실에 머물렀다.

배에서 하선한 후, A는 가해자가 계속 자신을 응시해 불안감을 느꼈다고 전했다.


"처음엔 에어컨 바람 때문인 줄 알았는데, 나중에 보니 내 몸이 계속 떨리고 있었다"고 말했다.

경찰 조사 결과, 가해 남성은 복무 중인 군인으로 밝혀졌으며, 당시 휴가 중이었던 것으로 확인됐다.

그는 절도 및 기물손괴 혐의로 검찰로 이송돼 조사를 받았다.

피해 여성 A는 이와 별도로 성희롱 혐의로도 고소할 예정이라며 "경찰이 왜 이 사건을 성희롱으로 보지 않았는지 이해할 수 없다"고 주장했다. 또한 "승무원이 지문이 묻지 않게 직접 신발을 비닐에 담으라고 했는데, 그 과정에서 정액이 손에 묻었다. 너무 역겨웠다"고 토로했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com

