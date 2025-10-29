기후변화와 관광수요 분석한 한국관광공사…지속가능한 관광콘텐츠 발굴 노력

기사입력 2025-10-29 18:01


한국관광공사가 최근 7년간 이루어진 기후변화가 관광수요에 미치는 영향을 분석, 29일 발표했다. 분석은 기후변화가 관광산업에 끼치는 영향을 확인하여 이를 관광정책 설계 시 반영하고 지속가능한 관광콘텐츠를 발굴하고자 기획했다.

한국관광공사에 따르면 분석은 기후 데이터와 이동통신 기반 관광데이터를 결합해 관광지 유형별 방문객 수 변화를 2018~2021년과 2022~2024년으로 나누어 진행됐다. 자연, 휴양, 역사, 문화, 레포츠 등 관광지 유형을 구분하고 기온이 1도 상승할 때 나타나는 방문객 수 변화추이도 살펴봤다.

자연 관광지는 기온 변화에 가장 민감한 반응을 보였다. 2022~2024년 6월 기준, 기온 1도 상승을 가정할 때 방문객 9.6%가 감소한 것으로 분석되어 초여름 무더위가 방문을 억제하는 것으로 나타났다. 동일한 조건으로 휴양 관광지는 10월 기준 13.5%가 증가하여 상위권에 오르며 상대적으로 '따뜻한' 가을을 즐기고자 하는 수요가 많았다. 반면 문화ㆍ기타 관광지는 기온 변화에 상대적으로 둔감한 것으로 확인했다.

전통적 성수기의 이동도 포착됐다. 5월은 대표적 봄성수기로 인식되었으나, 최근 3~4월이 새로운 성수기로 부상했다. 지역별 편차가 존재하지만, 전국 벚꽃 개화 시기는 2018년 대비 2024년에 평균 3일가량 앞당겨진 것으로 나타났다. 여름은 자연, 휴양 관광지 수요 증가의 중심이 8월로 이동하며 한여름 집중 현상이 강화됐다. 가을은 유일하게 기온 상승의 긍정적 효과가 지속되는 계절로 확인되어 10월부터 11월까지 모든 관광지 유형에서 안정적인 성수기로 자리매김했다. 스키장의 개장 시기가 늦춰지고 적설량 부족으로 운영 시즌이 단축되어 겨울은 기온 상승 시 대부분의 관광지에서 방문객이 감소하면서 겨울 성수기가 사라지는 것으로 풀이된다.

이지은 한국관광공사 관광컨설팅팀장은 "2018년 이후 국내 평균기온이 1.7도 상승하면서 관광 성수기의 계절 지도가 변화하고 있다"며 "기후변화는 단순한 환경 문제가 아니라 관광산업의 구조와 전략을 바꾸는 핵심 변수인만큼 이번 분석이 관광정책 수립과 관광상품 기획 등에 중요한 자료가 될 것"이라고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'30억 한강뷰家' 지석진, 주식으로 대박났다 "십수 년간 돈 잃으며 배운 결과"

2.

'위암 투병' 80세 이정섭, 합병증 앓고 야윈 근황 "죽지 않기 위해 기도해" ('특종세상')

3.

‘먹을텐데’ 성시경, 조회수 하락에 셀프 디스 “이젠 한 달 인기…나도 어이없다”

4.

"♥최정훈과 열애 못참아"..한지민 협박·모욕한 30대女 결국 재판行

5.

'암투병' 초아, "자궁 경부 없는데 쌍둥이 임신"…1% 기적 뒤 '현실 고민'

연예 많이본뉴스
1.

'30억 한강뷰家' 지석진, 주식으로 대박났다 "십수 년간 돈 잃으며 배운 결과"

2.

'위암 투병' 80세 이정섭, 합병증 앓고 야윈 근황 "죽지 않기 위해 기도해" ('특종세상')

3.

‘먹을텐데’ 성시경, 조회수 하락에 셀프 디스 “이젠 한 달 인기…나도 어이없다”

4.

"♥최정훈과 열애 못참아"..한지민 협박·모욕한 30대女 결국 재판行

5.

'암투병' 초아, "자궁 경부 없는데 쌍둥이 임신"…1% 기적 뒤 '현실 고민'

스포츠 많이본뉴스
1.

3차전 앞둔 한화, '필승 미팅' 왜 안 했나 → 우승청부사가 밝힌 이유 [KS3]

2.

이승엽 전 감독, 요미우리 가을캠프 임시코치로 참가. "코치는 처음. 공부하면서 하겠다"

3.

투수로는 패전, 타자로는 무안타 2삼진...몸값 1조라고 해도, 누가 오타니에게 돌을 던지랴

4.

LG에 벽 느꼈나? 전혀! → 손아섭이 체감한 LG "정규시즌과 다를 것 없어" [KS3]

5.

"울산 정승현에게 물병 투척" 몰상식 중국팬 딱 걸렸다…AFC, 中 청두에 벌금 420만원 '철퇴'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.