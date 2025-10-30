[주말경마]김교수의 제주정복 스토리

기사입력 2025-10-30 10:53


◇금요 8경주

휴양 후 확연히 걸음 힘찬 모습 보여준 ⑧천하제패 조교상태, 컨디션 최상! 해 볼 만한 상대 만난 ⑤동백여신, 조교 시 걸음 좋았던 ⑨낭만세상도 주목 필요.

◇토요 6경주

안정적 기량 갖춘 ③무림영웅 컨디션 굿. 휴양 후 컨디션 유지한 ④미래군주, 상태 좋은 ⑤백두산 적임기수 안장 교체로 변화 기대할 만!

<스포츠조선 경마전문위원>

