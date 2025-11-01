쌍용C&B 오닉, '비건의 날' 맞아 지속가능성 가치 담은 '오닉 유기농 네이처' 제안

최근 소비자들의 구매 기준이 단순한 기능이나 가격을 넘어 지속가능성과 윤리적 가치로 확대되면서, 비건·친환경 제품에 대한 수요가 꾸준히 확대되고 있다.

글로벌 시장조사기관 닐슨IQ(NIQ)에 따르면 전 세계 소비자의 69%가 브랜드 선택 시 '지속가능성'을 더 중요하게 인식하고 있으며, 한국 비건 식품 시장도 연평균 10% 이상 성장할 것으로 전망하고 있다.

이러한 트렌드에 맞춰 '오닉 유기농 네이처' 비건 생리대가 눈길을 끌고 있다.

'오닉 유기농 네이처'는 비건표준인증원의 비건 인증을 획득한 제품으로, 동물성 원료를 전혀 사용하지 않고, 제품 개발 과정에서도 동물실험을 배제했다.

뿐만 아니라, 포장부터 원료까지 제품 전반에 친환경 가치를 담았다. 사탕수수 성분의 바이오매스 방수층을 적용해 플라스틱 사용을 줄였으며, 리사이클링 폴리백 필름, FSC(산림관리협의회) 인증 종이 케이스, 콩기름을 함유한 소이잉크 인쇄를 도입해 생산 전 과정에서 환경 영향을 최소화했다.

여기에 더해 피부에 닿는 커버부터 날개, 흡수체까지 100% 유기농 순면을 사용했다. 국제 유기농 인증(OCS)은 물론 미국 텍사스산 고품질 목화를 사용한 TOCMC 마크까지 획득 커버를 사용해 국제적으로 품질을 인정받았다. 또한, 독일 피부과학연구소 더마테스트 '엑설런트(Excellent)' 등급까지 획득해 안전성까지 갖췄다.

쌍용C&B 관계자는 "오닉 유기농 네이처는 비건 인증과 유기농 소재를 바탕으로, 여성의 건강과 지구 환경을 함께 고려한 제품"이라며, "친환경 소비에 대한 관심이 높아지는 만큼, 쌍용C&B는 생활 속 작은 실천이 지구의 변화를 이끌 수 있는 지속가능한 제품을 확대해 나가겠다"고 말했다.

한편, 생활위생 전문 기업인 쌍용C&B는 화장지류(코디), 물티슈(코디·베피스), 생리대(오닉), 유아기저귀(베피스), 시니어기저귀(키퍼스) 등 다양한 위생용품 브랜드와 제품을 선보이고 있다.
전상희 기자 nowater@sportschosun.com

