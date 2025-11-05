"신장암 새 치료법 개발 본격화"…LG화학, 임상단계 진입 신약 물질 도…

|
LG화학이 미국서 판매 중인 신장암 치료제 '포티브다(FOTIVDA, 성분명: Tivozanib)'와 시너지 효과가 기대되는 유망 신약물질을 도입한다.
HC-5404는 세계 최초로 임상 단계에 진입한 PERK (protein kinase R (PKR)-like endoplasmic reticulum kinase) 저해제다. 암세포에 영양분과 산소를 공급하는 경로를 차단하는 혈관 신생 억제제의 본래 기능을 강화 및 연장시키는 개념의 물질이다. 현재 혈관 신생 억제제가 여러 암종에서 표준치료제로 사용되고 있다는 점에서 다양한 암종으로 확장이 가능할 것으로 전망된다.
HC-5404 전임상 결과, 신장암, 위암 등 고형암 동물모델에서 혈관 신생 억제제와 HC-5404를 병용 시 혈관 신생 억제제 단일요법보다 뛰어난 항종양 효능이 확인됐다.
손지웅 LG화학 생명과학사업본부장은 "전세계 암환자들의 생존기간 연장, 삶의 질 향상을 위해 더욱 효과적인 치료를 지속 제공할 것"이라며, "LG화학 바이오 사업의 성장을 이끌 미래 항암신약 개발에 역량을 집중할 것"이라고 말했다.
김소형기자 compact@sportschosun.com