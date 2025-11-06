세브란스병원, 국내 단일병원 최초 '모즈미세도식수술' 5천례 돌파

[스포츠조선 장종호 기자] 세브란스병원 피부과 피부암클리닉이 지난 3일 국내 단일병원 최초로 '모즈(Mohs)미세도식수술(모즈수술)' 5000례를 달성했다.
모즈수술은 피부암 치료 중 완치율이 가장 높은 수술법으로 알려져 있다. 일반적인 광범위절제술과 달리 암 조직 주변의 정상 피부를 최소한으로 포함해 절제한 뒤, 절제면 전부를 현미경으로 확인하고 지도화해 암세포가 남은 부위만 추가로 절제하는 방식이다. 이러한 과정을 통해 완치율을 높이는 동시에 정상 피부의 손실을 최소화해 흉터를 줄일 수 있어, 특히 얼굴 부위 피부암에 최적화된 치료법으로 평가된다.
세브란스병원 피부과 피부암클리닉은 2000년 7월 첫 모즈수술을 시작해 2013년 1000례, 2020년 3000례, 2022년 4000례를 달성한 이후, 3년 만에 5000례를 돌파했다.
또한 병리과, 종양내과, 방사선종양학과, 성형외과 등 다양한 진료과와 긴밀한 다학제 진료시스템을 구축해 피부암 진단 정확성과 수술 후 완치율을 높이고 있으며, 매년 미국, 태국, 필리핀 등 국내외 피부과 의사들을 대상으로 교육 프로그램을 운영해 모즈수술의 최신 술기를 전파하고 있다.
오병호 교수는 "세브란스병원 피부암클리닉은 치명률이 높은 흑색종 환자들을 위해 신속한 예약과 진료 후 1주 이내에 치료를 시작하는 '흑색종 신속 진료 프로그램'을 운영 중"이라며 "흑색종 완치는 물론 환자분들이 치료 부위에 대한 기능적, 미용적 만족을 드릴 수 있도록 계속 노력하겠다"고 말했다.
한편, 오병호 교수는 미국모즈수술학회(American College of Mohs Surgery)로부터 공인받은 국내 유일의 피부과 의사로, 매년 600건 이상의 피부암 수술을 집도하며 국내 피부암 수술의 표준을 이끌고 있다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com
|